Mundial 2026: FIFA aplicará cambios en el VAR para intervenir incluso si balón no está en juego

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 no solo marcará un hito por disputarse en tres países y reunir a 48 selecciones, sino también por la implementación de nuevas reglas que cambiarán la dinámica del fútbol.

La FIFA, en coordinación con la IFAB (International Football Association Board), anunció ajustes que apuntan a reducir las interrupciones y mejorar el uso del VAR, con el objetivo de ofrecer partidos más fluidos y decisiones más claras, incluyendo ocasiones en donde el balón no se halle en juego dentro de la cancha.

El tiempo como protagonista

Uno de los cambios más llamativos es la limitación de tiempo para ejecutar acciones básicas. Los saques de banda y de puerta deberán realizarse en un máximo de cinco segundos tras la señal del árbitro.

Si el jugador demora, el saque pasará al rival o se convertirá en un tiro de esquina en contra. Esta medida busca evitar pérdidas de tiempo y acelerar el ritmo de juego, un aspecto que ha sido criticado en torneos anteriores.

Saques de banda y de puerta deberán realizarse en 5 segundos.

Conducta y disciplina

La FIFA también endureció las sanciones frente a gestos considerados poco transparentes. Taparse la boca en situaciones de confrontación con un adversario podrá ser castigado con tarjeta roja inmediata (la apodada 'Ley Vinicius'), ya que se interpreta como un intento de ocultar expresiones discriminatorias o agresivas.

Asimismo, abandonar el campo en protesta será motivo de expulsión, y si un equipo provoca la suspensión de un partido, perderá automáticamente el encuentro. Esta medida se implementa en referencia a lo ocurrida durante la final de la Copa de África, donde la selección de Senegal se retiró del campo y, pese a regresar y ganar el campeonato, más adelante fue despojado del título y cedido a Marruecos.

Incidentes como el de Vinicius JR. y el abandono de la cancha por Senegal dieron origen a nuevas reglas.

Sustituciones y lesiones

Los cambios de jugadores deberán realizarse en menos de diez segundos. De lo contrario, la sustitución quedará incompleta y el equipo jugará con uno menos hasta la siguiente paralización. En cuanto a la atención médica, los futbolistas atendidos deberán esperar un minuto fuera del campo antes de reingresar, lo que permitirá una revisión más cuidadosa de su estado físico y reducirá simulaciones.

Asimismo, el sistema de videoarbitraje tendrá un rol más amplio. Ahora podrá intervenir en casos de errores por doble amarilla, equivocaciones de identidad en amonestaciones y saques de esquina mal cobrados. Estas y las anteriores ocasiones podrán revisarse desde la cabina para proceder con las sanciones o correcciones que deban realizarse.

Con límites de tiempo estrictos, sanciones más severas y un VAR fortalecido, la FIFA pretende ofrecer un espectáculo más dinámico y justo. El reto estará en cómo los árbitros aplican estas normas y en la reacción de jugadores, técnicos y aficionados ante un cambio que promete transformar la esencia del juego.