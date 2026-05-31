Maxlorem Castro es convocado de emergencia a la selección peruana tras baja de Álex Valera

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Al conocerse la desafección del delantero de Universitario, Álex Valera, a causa de una lesión, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció la convocatoria del extremo de Sporting Cristal, Maxlorem Castro a la selección peruana para los amistosos ante Haití y España.

Álex Valera no, Maxlorem Castro sí

El máximo ente del fútbol peruano recurrió a sus plataformas sociales para informar que el joven futbolista de 18 años se sumará a la nómina de convocados por el técnico Mano Menezes para afrontar los próximos partidos de la Blanquirroja previo al inicio del Mundial 2026.

"La Federación Peruana de Fútbol informa la convocatoria del futbolista del club Sporting Cristal, Maxloren Castro, para los amistosos internacionales ante las selecciones de Haití y España", se señaló en un comunicado.

Cabe señalar que, el atacante de la escuadra rimense viene siendo tomado en cuenta por el entrenador Zé Ricardo por lo que su integración al combinado patrio llega tras tener rodaje en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. Por tal razón, se espera que pueda ser tomado en cuenta ante haitianos y españoles.

Hay que mencionar que, Catro no disputa un partido con camiseta peruana desde noviembre del año pasado cuando arrancó de titular en un compromiso disputado ante Rusia, mientras que ante Chile se quedó en el banquillo de suplentes.

Además, es la primera vez que el habilidoso extremo de Sporting Cristal es convocado en la era Mano Menezes por lo que tiene la gran chance de poder demostrarle al estratega brasileño que puede formar parte de los futbolistas que tome en consideración constantemente.

El primer encuentro será ante la selección de Haití que está programado para llevarse a cabo el próximo 5 de junio en Miami, Estados Unidos. Mientras que el partido ante España será el lunes 8 del mismo mes, en Puebla México.

Comunicado de la FFP en el que se anuncia la convocatoria de Maxlorem Castro

¿Quiénes son los convocados para enfrentar a Haití y España?

Arqueros: Alejandro Duarte (Alianza Lima), Matías Córdova (Comerciantes Unidos) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Alejandro Duarte (Alianza Lima), Matías Córdova (Comerciantes Unidos) y Pedro Gallese (Deportivo Cali). Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka), Fabio Gruber (Nuremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Lazo (Melgar), Matías Zegarra (Melgar), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

Alfonso Barco (HNK Rijeka), Fabio Gruber (Nuremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Lazo (Melgar), Matías Zegarra (Melgar), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima). Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kenji Cabrera (Vancouver), Bassco Soyer (Gil Vicente), Jhonny Vidales (Melgar) y Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona).

Tras confirmarse que Álex Valera fue desafectado de la selección peruana debido a una lesión, la Federación Peruana de Fútbol anunció la convocatoria de emergencia del extremo de Sporting Cristal, Maxlorem Castro, para afrontar los amistosos que la Blanquirroja sostendrá ante Haití y España.