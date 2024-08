Chorri Palacios lamenta el fichaje de Renato Tapia por el recién ascendido Leganés: "Ahí están las consecuencias"

Renato Tapia se ha convertido en tema principal de todos portales y programas deportivos luego de su reciente fichaje por el Leganes de España. Los hinchas en redes sociales también se han pronunciado y gran parte de ellos han evidenciado su decepción por el equipo al que llegó el peruano.

Tras negarse a jugar la Copa América con la Selección Peruana, el aficionado esperaba que el mediocampista de el salto a un club de mayores ribetes luego de una buena temporada en el Celta de Vigo.

Uno de los que no está para nada de acuerdo con esta transferencia es Roberto Palacios. El popular Chorri lamentó la llegada de Renato Tapia al Leganés, pues consideraba que podría haber jugado en cualquier otro club de España o Europa. Asimismo, el exfutbolista aseguró que esto sería consecuencia de las constantes lesiones que sufrió en la temporada pasada y por no haber jugado la Copa America con la Bicolor.

"Hablando las cosas cómo se manejaron y cómo le fue como deportista, ahí están las consecuencias de no tener un año tan bueno para Tapia, porque estuvo de lesión tras lesión, no tuvo mucha continuidad, y eso al final hace que el equipo lo deje de lado porque ¿Quién quiere tener a un futbolista en el tópico? Ninguno. Si pagas tanto dinero para tenerlo sentado o en terapia, creo que no es una buena inversión", inició en su programa de YouTube 'Chorrigolazos'.