¿Christian Cueva abandonó Emelec por falta de pagos? DT dio impactante respuesta

Christian Cueva vuelve a protagonizar una nueva polémica en el fútbol ecuatoriano luego de dejar abruptamente los entrenamientos de Emelec para volver al Perú. De acuerdo a la prensa especializada del país norteño, la razón de 'Aladino' sería netamente económica ya que la directiva del cuadro eléctrico le estaría adeudando varios meses de su salario y de gran parte del plantel.

DT de Emelec aclara el tema Christian Cueva

Específicamente, la dirigencia habría incumplido el pago de una cuota prometida a todos los jugadores por lo que finalmente el ex Alianza Lima decidió pegar la vuelta a nuestro país. Sin embargo, este domingo, el propio entrenador del equipo eléctrico, Guillermo Duró, se pronunció respecto a este tema sorprendiendo a más de uno con su respuesta.

De acuerdo a lo indicado por el estratega argentino, Christian Cueva le pidió permiso a su comando técnico para regresar a su país de origen y poder tratarse de una lesión con su médico personal. Al no haber inconveniente alguno, se le otorgó permiso para realizar dicho viaje.

"Él tiene un permiso especial porque se quiso atender con su médico en su país, así que simplemente eso. De parte de la dirigencia y nosotros está habilitado, así que después nada más", señaló sorprendido por los rumores en torno al peruano.

Guillermo Duró entrenador del #CSEmelec :



Christian Cueva amenaza con demandar a medio ecuatoriano

Hace poco más de un mes, el diario Extra de Ecuador dio a conocer sobre la realización de una fiesta a todo dar donde los protagonistas fueron los jugadores de Emelec. Dentro de los involucrados habría estado presente Christian Cueva durante una celebración que duró casi 24 horas donde también hubo alcohol y mujeres.

Sin embargo, luego de unas horas de que esta información sea publicada, el propio 'Aladino' emitió un comunicado donde exigió a esta tabloide rectificar esta versión ya que nunca había formado parte de dicha reunión. Incluso, indicó que tomaría acciones legales en caso de que su pedido caiga en saco roto.

"De no atender a mi requerimiento , me veré en la obligación de iniciar las acciones legales pertinentes, para lo cual autorizo al abogado Josué Aquiles González Medina, con matrícula profesional 09-2020-215, para que actúe en mi nombre y representación en todas las gestiones legales necesarias", indicó.

De esta manera, Guillermo Duró, entrenador de Christian Cueva, desmintió los rumores en torno al jugador peruano asegurando que viajó a Perú para tratarse una lesión con su médico personal.