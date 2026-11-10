¿Cómo se define el Torneo Clausura?: resultados que necesitan la 'U', Cristal y Sport Huancayo para ganar el título

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Torneo Clausura 2026 se resolverá el domingo 22 de noviembre, con dos encuentros decisivos en simultáneo: Sport Huancayo recibirá a Universitario y Sporting Cristal enfrentará a Cienciano en el Alberto Gallardo. El conjunto huancaíno lidera con 34 puntos, seguido por celestes y cremas, ambos con 32 unidades, aunque con distinta diferencia de gol.

Sport Huancayo: ganar para asegurar el título

El 'Rojo Matador' conquistará el Clausura si derrota a Universitario, sin importar lo que ocurra en el partido de Cristal. Con una victoria llegará a 37 puntos y quedará fuera del alcance de sus perseguidores.

También puede ganar el torneo con un empate, siempre que los rimenses no venzan a Cienciano. No obstante, obtener el Clausura no le garantiza disputar los playoffs: necesita terminar entre los ocho primeros del acumulado.

Universitario: triunfo y tropiezo celeste

Los dirigidos por Fabián Bustos están obligados a vencer en Huancayo y esperar que Sporting Cristal empate o pierda. Esa combinación les permitirá alcanzar 35 puntos y quedarse con el certamen.

Si Universitario gana el Clausura, accederá directamente a la final nacional contra Alianza Lima. Los cremas ya aseguraron el segundo lugar del acumulado, posición que les garantiza seguir en la disputa por el campeonato.

Sporting Cristal: vencer y esperar

El equipo celeste necesita derrotar a Cienciano y que Sport Huancayo empate o pierda frente a Universitario. Si ambos perseguidores ganan, los rimenses cuentan actualmente con mejor diferencia de gol: +17 frente al +11 de los cremas. Así, Cristal debe cumplir primero en casa y seguir lo que ocurra en la 'Incontrastable', donde se resolverá buena parte de sus posibilidades.

¿Cómo se jugará la fecha 17 del Clausura?

La Liga de Fútbol Profesional confirmó los horarios de la última jornada del Torneo Clausura. Los encuentros entre Sport Huancayo y Universitario, así como Sporting Cristal y Cienciano, se disputarán en simultáneo, ambos desde las 3:00 p. m.

Semifinales y final: las fechas previstas

Según lo alcanzado por la Liga de Fútbol Profesional, las semifinales están programadas para el 29 de noviembre y el 4 de diciembre. Las finales se disputarían el 8 y 13 de diciembre. Si Universitario obtiene el Clausura, habrá final directa el 29 de noviembre y el 6 de diciembre.

Mientras tanto, Alianza Lima, líder del acumulado e inalcalzable en el primer lugar de la tabla anual, esperará que se defina su rival en la final nacional. Asimismo, según lo estipulado, cerrará la definición como local en el estadio Alejandro Villanueva.