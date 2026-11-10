Universitario "rechaza y condena" versión de presunta indisciplina previo a duelo con CD Moquegua

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En las últimas horas circuló información de que parte del plantel de Universitario de Deportes habría estado involucrada en actos de indisciplina. Ante ello, el cuadro crema emitió un comunicado en el que niega dichas informaciones, cuestionó a algunos medios y periodistas, y exhortó a sus hinchas a estar unidos en estos momentos.

Niega indisciplina de sus jugadores

A través de sus redes sociales, el cuadro crema desmiente que alguno de sus futbolistas haya cometido actos de indisciplina en la previa del partido ante CD Cajamarca del último domingo. Frente a ello, la respuesta ha sido tajante, descartando esto y criticando a quienes buscan desestabilizar con información no verificada.

"Universitario rechaza y condena categóricamente la difusión de información falsa que viene circulando en las últimas horas y que involucra a integrantes de nuestro plantel profesional. Asimismo, expresa su preocupación por la irresponsabilidad con la que algunos comunicadores y medios replican versiones sin el debido contraste ni verificación", reza parte del comunicado.

Para el conjunto de Ate, dichas noticias afectaban la imagen de sus jugadores, así como la de la institución. Por otra parte, asegura entender que esto es propio de la etapa de la Liga1 y que son momentos en los que pueden surgir intentos de desestabilizarlos, no obstante, pide a sus hinchas a permanecer juntos.

"Exhortamos a nuestros hinchas a mantenerse más unidos que nunca, a confiar en nuestros jugadores y en el trabajo que se viene realizando. Hoy más que nunca, el compromiso y el respaldo de nuestra familia crema son fundamentales para seguir firmes en el camino hacia el objetivo que todos compartimos", cierra el pronunciamiento.

Presunta indisciplina

La aclaración del actual tricampeón del fútbol peruano surge luego de que en el espacio de internet 'Polaco Mañanero' el comunicador Diego Vásquez afirmó que Andy Polo y Jorge Murrugarra habrían abandonado la concentración antes de que se disputara el encuentro con el conjunto moqueguano.

Por su parte, el periodista de L1Max, Gustavo Peralta, indicó antes de conocerse el pronunciamiento de la 'U' que la institución analiza tomar acciones legales contra quien difundió esta información, mientras que los futbolistas señalados también evaluarían alguna medida de rectificación.

Universitario de Deportes emitió un comunicado en el que desmiente una versión sobre una supuesta indisciplina de miembros de su plantel en la previa del duelo ante CD Moquegua. Frente a intentos de desestabilizarlos, pidió a la hinchada a mantenerse unida para conseguir el objetivo del tetracampeonato.