¿Se queda en el Callao? Christian Cueva habló sobre su continuidad en Sport Boys para el 2027

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Christian Cueva se refirió a su continuidad en Sport Boys para la próxima temporada del fútbol peruano tras concluir su participación en el Torneo Clausura. El mediocampista nacional analizó el rendimiento del equipo rosado en el tramo final del campeonato y recordó que mantiene un vínculo contractual vigente con el club Juan Pablo II.

Christian Cueva habla sobre su etapa en Sport Boys y del rendimiento deportivo con la camiseta rosada

El volante nacional expresó su satisfacción por el trabajo realizado durante la segunda mitad de la temporada tras la igualdad conseguida frente a UTC de Cajamarca en la última fecha del torneo local.

En sus declaraciones a los medios de comunicación, el jugador resaltó que el plantel chalaco fue de menos a más a lo largo de las jornadas para intentar meterse en la pelea por la clasificación a un certamen internacional.

"Muy contento de haber llegado al Boys, al Callao, fueron partidos lindos, fuimos de menos a más. Se hizo todo el esfuerzo y creo que dejamos todo lo mejor para el club", expresó tras el empate frente a UTC.

De igual manera, el deportista destacó la recepción brindada por la hinchada rosada y aseguró haber entregado su máximo esfuerzo en cada uno de los compromiso disputados con la camiseta de la escuadra porteña.

"Muy contento de haber llegado al Callao. Se hizo todo el esfuerzo, dejamos todo. Yo tengo contrato con Juan Pablo -sobre posible renovación-" Christian Cueva, jugador Sport Boys 📹 @JaxLatinMedia https://t.co/IB6Dzmya8A November 9, 2026

Situación contractual con Juan Pablo II y proyecciones de cara al próximo año

Respecto a su permanencia en la escuadra del Puerto para la siguiente campaña, la figura del cuadro chalaco evitó ofrecer garantías de continuidad al señalar que la decisión final no depende exclusivamente de sus intenciones personales.

En ese aspecto, el futbolista recalcó que su vínculo legal pertenece al conjunto de Chongoyape , entidad a la que se unió a finales de 2025 tras registrar un breve paso por el futbol ecuatoriano con la camiseta del Emelec.

Por consiguiente, la definición de su futuro profesional dependerá de las negociaciones directas que entablen ambas instituciones deportivas o de la determinación del comando técnico de la escuadra norteña con miras a la temporada 2027 de la Liga 1.

En ese sentido, Christian Cueva deberá definir su destino profesional en los próximos meses según lo estipulado en su acuerdo con la directiva de Juan Pablo II y los eventuales ofrecimientos que reciba en el mercado nacional.