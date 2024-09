Christian Cueva responde sus críticos tras debutar con Cienciano: "La vida va a poniendo las cosas en orden"

El jugador nacional, Christian Cueva, respondió a sus críticos tras debutar con la camiseta de Cienciano en la victoria 2-1 ante UTC por la fecha 10 del Torneo Clausura.

En entrevista con Cienciano Noticias, 'Aladino' relató que el entrenador argentino, Cristian Díaz, lo recibió de la mejor manera cuando llegó al cuadro cusqueño y manifestó que recibió mucho cariño desde que llegó a la 'Ciudad Imperial'.

"Cuando llegué fue un abrazo de gratitud, de cariño y me quedo con eso, con cómo me recibió. Tengo muchas buenas referencias de él (...) La vida y Dios va a poniendo las cosas en orden. En Cusco recibí mucho cariño y estoy infinitamente agradecido con la gente de Cusco, con el club, siento que Cienciano es mi familia", declaró.

Asimismo, Cueva aseguró que en este momento Cienciano "está haciendo mucho más" de lo que él puede hacer por el equipo. No obstante, apuntó que pronto podrá darle lo mejor de si al club.

En esa misma línea, el exfutbolista de Alianza Lima indicó intenta escuchar las críticas en su contra porque pueden ser una "enseñanza" de vida.

Además, 'Aladino' aseguró que busca enfocarse en su carrera como futbolista y en lo que sus padres le inculcaron. También, expresó que "como todo ser humano" se ha equivocado.

"Es un tema muy complejo para mí por las cosas que pasé, hay prensa que habla de fútbol y otra que no, pero yo en lo personal quiero encontrar el camino que en algún momento tuve. Enfocarme en lo que es mi carrera, en lo que es mi vida personal, en lo que mis padres me inculcaron. Yo como todo ser humano siento que me he equivocado mucho, pero mi corazón no tiene esa maldad", añadió.