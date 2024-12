¿Christian Cueva volverá a la selección? Esto dijo 'Aladino' sobre su futuro con la bicolor

Christian Cueva visitó este martes 3 de diciembre los estudios de Exitosa para contar mayores detalles de su carrera futbolística y su reciente inclusión en la música. A pesar que en las últimas semanas se le ha visto más lejos de las canchas y más cerca de los escenarios, 'Aladino' aún aguarda con esperanzas un posible regreso a la Selección Peruana.

En charla con Katyusca Torres, el futbolista fue consultado sobre su nula presencial en el combinado Bicolor en las últimos meses y aseguró que es un tema pendiente ya que en este último año no contó con la continuidad deseada.

"Yo con la Selección es algo que en el último tiempo no se me ha dado, tuve una lesión. Este año no tuve mucha continuidad, mucho fútbol, entonces es un tema que lo tengo muy pendiente en la cual quiero ayudar a mi selección siempre", inició.

En ese sentido, Christian Cueva aseguró que aún mantiene la esperanza de volver a ser convocado a la Selección Peruana en un futuro no muy lejano. Asimismo, reveló que mantiene una cercana relación con Jorge Fossati asegurando que se ha comunicado con el entrenador en los últimos meses.

"Eso es lo que más amo, jugar por mi selección, defender a mi país. Es lo que más quiero, amo y siempre lo he hecho y nadie me puede decir algo con respecto a eso. Uno cuando hace las cosas la tiene que hacer con muchas ganas, mucho amor, defendiendo todo", añadió.

A su vez, el hábil volante lamentó la actualidad del combinado patrio y pidió a sus compañeros que puedan levantar el rendimiento y mejorar los resultados en los encuentros venideros de Eliminatorias.

Acerca de su incierto futuro en la actividad profesional, 'Aladino' no descartó continuar en Cienciano a pesar de las recientes declaraciones de algunos directivos del club. Pese a ello, el jugador aseguró que mantiene conversaciones con el presidente del elenco cusqueño, Sergio Ludeña.

"Saludar a la gente del Cusco que me recibió muy bien, al club Cienciano. Seguimos en conversaciones con el presidente, pero no descarto nada, no cierro las puertas a nadie, busco lo mejor para mí y mientras tanto me mantengo entrenando por mi cuenta y cuando llegue el momento de cerrar con alguien, lo sabrán", precisó.