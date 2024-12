Paolo Guerrero jugó su último partido con la Selección Peruana ante Argentina, confirma Miguel Araujo

La Selección Peruana atraviesa por una profunda crisis de juego y resultados que lo ubica último en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, muy lejos de la próxima Copa del Mundo. A eso se le suma que en los últimos tiempos las principales figura del combinado patrio han ido quedando de lado como fue el caso de Jefferson Farfán, Christian Cueva, entre otros.

Ahora, el nombre de Paolo Guerrero se suma a esta lista luego de lo recientemente revelado por el defensor de la Bicolor, Miguel Araujo. El futbolista contó que el propio 'Depredador' les confesó que el duelo ante Argentina en Buenos Aires fue el último donde vistió oficialmente las sedas del equipo de todos.

Durante una entrevista con Ovación, el exjugador de Alianza Lima aseguró que el goleador histórico de la Selección Peruana no volverá a vestir dicha camiseta tras anunciar su adiós que se dio en la derrota ante los campeones del mundo en la Bombonera.

"A nosotros en la charla interna nos dijo algo así, nos cayó como un baldazo de agua fría porque es nuestro referente, es nuestro ídolo, nos cayó frío esa noticia. No sé si un jugador se prepare para el retiro, me imagino como Paolo transpira fútbol", indicó.

¿Paolo Guerrero se despide de la selección peruana?

A pesar de que los resultados no han acompañado al combinado patrio, Miguel Araujo resaltó el nivel mostrado en el empate ante Colombia y en la victoria ante Uruguay. A su vez, se mostró sorprendido con el poco respaldo de la hinchada nacional en el cotejo ante Chile el cual terminó en un desabrido empate a cero que deja a los dirigidos por Jorge Fossati lejos de puestos de clasificación.

"Le competimos a una Colombia que vino de jugar una final de Copa América, a un Uruguay que viene muy bien, contra Chile nos faltó el juego porque ellos jugaron muy bien, generamos chances, pero no tuvimos la suerte suficiente de concretar. La gente no se sintió tanto, era un partido tenso en las tribunas que más miraban que alentaban, no se sintió como en el Estadio Nacional que la gente está un poco más cerca, y el rival siente más la presión", añadió.