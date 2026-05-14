¡Atención! Hospital Perú de Essalud brindará más de 6 mil atenciones médicas en Puno

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El servicio itinerante Hospital Perú brindará atención entre el 14 y 23 de mayo a más de 6 mil asegurados del departamento de Puno en diversas especializadas médicas.

El presidente ejecutivo de esta entidad, Luis Rosales Pereda, informó que Hospital Perú tiene como meta brindar 6574 atenciones médicas especializadas. Para ello se ha articulado un trabajo conjunto con la Red Asistencial Puno, a fin de optimizar la atención y responder a la demanda de los asegurados de la región, explicó.

¿Qué rubros atenderán?

Los rubros en los que se podrán efectuar consultas a los especialistas del Seguro Social de Salud (Essalud) son los siguientes:

Medicina interna

Medicina familiar

Medicina física

Medicina general

Neurología

Gastroenterología

Ginecología

Oftalmología

Rehabilitación

Ecografía

Odontología

Terapia física

Enfermería

Farmacia

Laboratorio

Fechas y lugares de atención

Para facilitar el acceso de los asegurados, las jornadas de salud se desarrollarán del 14 al 23 de mayo. El punto principal de atención será el Hospital Base III Puno, situado en la cuadra 6 del jirón Juan Francisco Cáceres Jara, en el distrito de Salcedo.

Asimismo, se ha programado una fecha especial el día 15 de mayo para los usuarios de la zona de Mañazo; en esta oportunidad, las consultas se trasladarán al CAP I Mañazo, ubicado en la avenida Circunvalación Sur, en el barrio Vista Alegre.

En ambos puntos de atención, el personal médico recibirá a los pacientes en dos turnos: por la mañana, de 7:00 a 13:00 horas, y por la tarde, de 14:00 a 18:00 horas.

Hospital Perú brinda una atención integral y especializada a través de sus brigadas médicas equipadas. Según señaló el presidente ejecutivo, Luis Rosales, este despliegue busca responder de manera efectiva a la demanda acumulada en diversas especialidades.

Cabe destacar que, en lo que va del año, este servicio itinerante ya ha superado las 219 mil atenciones médicas, recorriendo Lima y Callao (redes Rebagliati, Almenara y Sabogal), además de regiones como Lambayeque, Huánuco, Ucayali, Puno y Cajamarca.

La realización de estas campañas en Puno es una herramienta esencial para reducir los tiempos de espera y acercar servicios de alta complejidad a los ciudadanos. Al establecer horarios claros y puntos estratégicos de atención, el sistema permite que el asegurado planifique su visita, garantizando que el servicio llegue directamente a su comunidad.

Esta modalidad no solo optimiza los recursos de la Red Asistencial Puno, sino que también previene complicaciones de salud al ofrecer diagnósticos tempranos por especialistas.