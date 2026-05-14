Popular estrella juvenil confirma que será papá por PRIMERA VEZ

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las celebridades sorprendieron a sus fans luego que confirmaran que serán padres por primera vez. Este anuncio oficial se dio durante su esperada aparición en el prestigioso Festival de Cine de Cannes, donde captaron la atención de toda la prensa.

Embarazo confirmado en la alfombra roja

La noticia se volvió viral luego de que la pareja desfilara por la costa francesa mostrando una felicidad evidente ante las cámaras. Barbara eligió un elegante vestido azul celeste que permitía ver su avanzado estado de gestación, terminando con las especulaciones que iniciaron en abril pasado.

Dylan Sprouse acompañó a la modelo en todo momento, luciendo un esmoquin clásico y compartiendo gestos de cariño. Las fotografías de ambos acariciando el vientre de la joven húngara dieron la vuelta al mundo, consolidando este momento como uno de los más destacados del festival.

Diferentes medios de comunicación habían intentado obtener declaraciones previas sobre el estado de la modelo sin éxito alguno. Fue recién en las escalinatas francesas donde los asistentes pudieron presenciar el tierno gesto que confirmó el secreto mejor guardado por la famosa pareja de artistas.

Historia de amor y nueva etapa

La pareja también utilizó sus plataformas digitales para publicar imágenes del ultrasonido y sellar el anuncio. Este gesto fue recibido con miles de reacciones positivas de figuras del entretenimiento, quienes destacaron la estabilidad que han mantenido desde que iniciaron su romance en el año 2018.

Palvin y Sprouse contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en Hungría durante el 2023. Tras varios años de relación, la llegada de su primer hijo marca el inicio de una faceta diferente en sus vidas, la cual han preferido manejar con discreción hasta este momento.

Ambos artistas han construido una carrera sólida y una relación alejada de los escándalos mediáticos tradicionales. Al compartir la ecografía de su bebé, reafirmaron que atraviesan su mejor momento personal, eligiendo la vitrina de Cannes 2026 para celebrar este nuevo capítulo de su familia.

La revelación ha causado un impacto positivo en las métricas de las redes sociales oficiales de ambos. Los fanáticos comentaron masivamente sobre la importancia de haber esperado el momento adecuado para difundir la noticia, respetando siempre el espacio íntimo que caracteriza a la joven pareja.

Con ello, la confirmación del primer hijo de Barbara Palvin y Dylan Sprouse cierra semanas de misterio sobre su vida privada. Con el anuncio de que serán padres, la pareja se posiciona nuevamente como un referente de estabilidad y amor dentro del complejo mundo del espectáculo.