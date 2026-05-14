Florentino Pérez discute con aficionados en el Bernabéu antes del duelo contra Oviedo

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, volvió a ser protagonista de un episodio polémico, esta vez en el propio Santiago Bernabéu. Antes del inicio del partido contra el Real Oviedo, correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports 2025/26, las cámaras lo captaron discutiendo con aficionados que se encontraban debajo de su palco.

El incidente, breve pero intenso, se suma a la lista de controversias recientes que rodean al dirigente merengue.

El episodio en el Bernabéu

Florentino había llegado al estadio con buen ánimo, incluso saludando a jugadores fuera del vestuario. Sin embargo, minutos antes de que rodara el balón, se le vio en la zona VIP en una interacción subida de tono con hinchas que, al parecer, intentaban tomarle fotos.

Las imágenes mostraron al presidente gesticulando y respondiendo con evidente molestia, lo que generó sorpresa entre los asistentes. Aunque la situación se calmó rápidamente, quedó claro que Pérez no estaba contento con el comportamiento de los aficionados, algunos de los cuales incluso mostraron pancartas exigiendo su retiro.

⚠️🤬 Florentino Pérez DISCUTIENDO CON UN HINCHA en pleno Santiago Bernabéu. pic.twitter.com/mAw3Twk05U — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 14, 2026

Mientras tanto, al cierre de esta edición, el encuentro contra el Real Oviedo transcurre con el Real Madrid imponiéndose 2-0 a punto de cerrar el segundo tiempo, resultado que mantiene a los blancos en la pelea por el título. La tensión en las gradas contrastó con la concentración del equipo en el campo, que busca cerrar la temporada con fuerza en las últimas jornadas.

La polémica reciente con el Barcelona

Este nuevo episodio llega apenas días después de que Florentino encendiera la polémica en una entrevista televisiva, donde reafirmó que el caso Negreira es "el mayor escándalo de corrupción en la historia del fútbol".

El presidente blanco aseguró que el Barcelona pagó a árbitros durante dos décadas y que el Madrid fue directamente perjudicado, prometiendo llevar pruebas a la UEFA. Sus declaraciones provocaron la respuesta inmediata del club catalán, que anunció posibles acciones legales.

🤨 "¿Si me DEMANDA EL BARÇA? Pues HARÍA BIEN".



🔥 "Es MÁS FÁCIL GANAR la CHAMPIONS que la LIGA... y eso no pasa en ningún lado".



Florentino, con todo con @jpedrerol en #FlorentinoLaSexta. pic.twitter.com/I14YDLfiLM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 13, 2026

La discusión con los aficionados refleja el clima de tensión que rodea a Florentino Pérez en este final de temporada. Entre la batalla institucional con el Barcelona, las críticas a LaLiga y ahora los roces con su propia hinchada, el presidente merengue parece vivir semanas de alta presión. Su figura, acostumbrada a moverse en la polémica, vuelve a ser noticia más allá de lo deportivo.

El incidente muestra que Florentino no solo libra batallas en los despachos y entrevistas, sino también en las gradas de su propio estadio. Mientras el Real Madrid busca cerrar la temporada con victorias, su presidente sigue siendo protagonista de titulares que mezclan fútbol, polémica y tensión institucional, con un equipo que gana en el campo, pero que enfrenta la incomodidad de la crítica pública.