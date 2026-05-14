Esposa de jugador de la SELECCIÓN PERUANA expone presunta INFIDELIDAD tras hallar un arete en su auto

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La estabilidad de una de las parejas más mediáticas del fútbol peruano llegó a su fin este jueves. Suhaila Jad sorprendió a sus seguidores al compartir la imagen de un arete hallado en el vehículo de André Carrillo, desatando rumores de una posible infidelidad.

La influencer española no ocultó su indignación y publicó la fotografía de la joya, consultando irónicamente a sus seguidores sobre la procedencia del objeto. Este hecho coincide con una serie de mensajes reflexivos sobre los momentos dolorosos que enfrentó durante su etapa de maternidad.

Evidencias de una crisis sentimental

Según Ric La Torre, la situación se agravó cuando la modelo difundió una captura de pantalla con mensajes comprometedores. En dicha conversación, se observa un trato cariñoso hacia una tercera persona, lo que confirmaría el distanciamiento definitivo entre ambos personajes. La tensión entre la pareja aumentó luego de que ambos decidieran dejarse de seguir en sus cuentas oficiales de Instagram.

"Él no solo me lastimó a mí. Me robó los momentos más suaves de mi maternidad. Momentos que debí haber disfrutado, no solo sobrevivido", publicó.

La modelo cuestionó duramente su propia salud mental frente a las explicaciones que habría recibido en el ámbito privado del hogar. Ella compartió una frase contundente sobre si estaba loca o realmente el objeto era un accesorio femenino encontrado en su propio auto.

"Aunque no estoy muy segura de lo que vi porque me dijeron que estaba loca. ¿Estoy loca o esto es un pendiente?", indicó.

El futuro de la relación familiar

A pesar de la gravedad de las acusaciones y las pruebas expuestas, los protagonistas no han emitido un comunicado oficial. La ausencia de un matrimonio formal entre André Carrillo y Suhaila Jad facilitaría los trámites de separación, aunque mantendrían un vínculo por sus hijos menores.

El entorno de la selección peruana se mantiene expectante ante las repercusiones que este escándalo pueda tener en el rendimiento del delantero. Mientras tanto, la modelo española continúa recibiendo muestras de apoyo en sus redes sociales tras exponer públicamente el hallazgo del extraño pendiente.

La esposa de Carrillo en modo Badabun, exponiendo infieles!

Más vale tarde que nunca!

¿Ese arete no será de una rubia argentina chimpunera que aprovechaba bien las visitas a la selección? pic.twitter.com/3DvmEMwe2F — Pajita (@MeDicenPajita) May 14, 2026

La difusión de un chat donde el futbolista utilizaría términos cariñosos con otra mujer terminó por dinamitar la confianza de la influencer. El término "habibi" utilizado en la conversación filtrada ha sido el punto central de las críticas de los usuarios en diversas plataformas.

Los seguidores de la pareja recordaron que, desde el año 2015, ambos se mostraban como un sólido equipo familiar en el extranjero. Sin embargo, este reciente episodio de falta de lealtad habría terminado con la paciencia de la madre de sus tres hijos.