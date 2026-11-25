25/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El cruce de la Liga de Campeones de Asia entre Al-Nassr y Al Sadd en Riad tuvo un giro llamativo en su trámite inicial cuando el volante catarí Mohammed Waad empató el marcador ante el equipo de Cristiano Ronaldo.

Un festejo imitador

El delantero portugués había adelantado al conjunto saudí al minuto 13 mediante un penal, tras una falta dentro del área al minuto 12 frente al arquero Meshaal Barsham, para abrir así el 1-0 parcial en el marcador.

Sin embargo, apenas unos minutos después, al minuto 22, Waad puso el 1-1 tras una asistencia de Akram Afif y corrió hacia el banco del Al Sadd para celebrar junto a sus compañeros realizando el salto, el giro y la caída característicos del "Siuuu" del astro portugués.

La escena se dio a pocos metros del propio Cristiano Ronaldo y fue percibida por la audiencia como una provocación directa al reproducir su festejo más emblemático en su propio escenario.

¡EN LA CARA DEL MISMÍSIMO CR7! Mohammed Waad marcó el empate parcial del Al Sadd ante Al Nassr y realizó el tradicional festejo de Cristiano Ronaldo.



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El giro del VAR, la expulsión y remontada del Al-Nassr

Lejos de deberse a esa celebración, la tarjeta roja que condicionó la noche de Mohammed Waad llegó en los descuentos del primer tiempo, al minuto 45+2, luego de que el árbitro lo expulsara de forma directa tras revisar la acción en el VAR al considerar que escupió a un rival por la espalda.

Antes de ese cierre movido, Cristiano Ronaldo había estado cerca de anotar su doblete al minuto 37, pero el tanto fue anulado por posición adelantada.

Mohammed Waad, autor del gol de Al Sadd, vio la roja ante Al Nassr por escupir a Nawaf Boushal a la pasada 👀 pic.twitter.com/xcgVut3tDt — DIRECT FÚTBOL (@directfutbolec) November 24, 2026

Ya en el complemento, en inferioridad numérica, Al Sadd no logró sostener la igualdad y Al-Nassr se llevó la victoria por 2-1 gracias a una definición acrobática de João Félix en la recta final. Con el penal convertido en este encuentro, Cristiano Ronaldo alcanzó los 987 goles como futbolista profesional y quedó a 13 de la barrera de los 1.000 tantos oficiales.

Lo que comenzó como un festejo que replicó el icónico "Siuuu" frente a Cristiano Ronaldo terminó marcando la noche de Mohammed Waad por su expulsión tras la revisión del VAR y la posterior caída de su equipo ante Al-Nassr. El triunfo dejó a los locales con los tres puntos y acercó aún más al astro portugués a su marca histórica.