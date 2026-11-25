25/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima comenzó a planificar su plantel para la temporada 2027 y uno de los nombres que aparece entre sus posibles incorporaciones es el de André Carrillo. La directiva blanquiazul ya se habría contactado con el futbolista, quien podría volver al fútbol peruano.

Alianza Lima inició contactos para fichar a André Carrillo

Esta información fue revelada por el periodista José Varela, quien informó que el conjunto victoriano tiene interés en contratar a la 'Culebra'. Según indicó, el club ya estableció contacto con el jugador para conocer su situación contractual.

"Alianza Lima está interesado en contratar a André Carrillo de cara a la temporada 2027. El club blanquiazul ya estableció contacto con la 'Culebra', cuyo contrato con Corinthians finaliza en diciembre de este año", publicó.

La dirigencia encabezada por Franco Navarro viene trabajando en la conformación del equipo blanquiazul para el próximo campeonato. El objetivo es reforzar el plantel que afrontará la Liga 1 y la Copa Libertadores para la siguiente temporada del fútbol peruano.

Carrillo todavía pertenece al Corinthians, equipo al que llegó en septiembre del 2024 tras su paso por Al-Qadisiyah de Arabia Saudita. Su vínculo contractual con la institución brasileña termina a fin de año, por lo que podría quedar libre desde enero.

¡SONARON LOS TAMBORES! Alianza Lima está interesado en contratar a André Carrillo de cara a la temporada 2027. El club blanquiazul ya estableció contacto con la 'Culebra', cuyo contrato con Corinthians finaliza en diciembre de este año. https://t.co/eXXxeLxQaf — José Varela (@theatharis) November 25, 2026

Los títulos que André Carrillo consiguió en Brasil

Durante su etapa en Corinthians, el mediocampista consiguió tres títulos importantes. Entre ellos figuran la Copa de Brasil 2025, el Campeonato Paulista 2025 y la Supercopa de Brasil 2026, trofeos que obtuvo durante su permanencia en el conjunto paulista.

Carrillo llegó al fútbol brasileño en septiembre del 2024 y fue ganando participación dentro del equipo. Durante su paso por Corinthians también se adaptó a una posición más retrasada en el mediocampo, desempeñándose como volante de primera línea en diferentes encuentros.

Carrillo disputó 42 partidos durante 2026, en los que registró una asistencia y no consiguió marcar goles. El peruano, de 35 años, continuó formando parte de la plantilla del equipo brasileño durante esta temporada.

Antes de llegar a Corinthians, la 'Culebra' desarrolló gran parte de su carrera en el extranjero. Defendió las camisetas de Sporting de Lisboa, Benfica, Watford, Al-Hilal y Al-Qadisiyah, después de iniciar su trayectoria profesional en Alianza Lima, donde jugó hasta 2011.

El posible regreso de André Carrillo se suma a los movimientos que realiza Alianza Lima para conformar su equipo de 2027. El contrato del peruano con Corinthians termina en diciembre, mientras que el conjunto blanquiazul ya habría iniciado los contactos para buscar su incorporación al plantel.