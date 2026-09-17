Mano Menezes y su objetivo tras los próximos amistosos de Perú: "Tenemos que tener una competitividad mayor"

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras presentar la lista de convocados a la selecciónn peruana para afrontar los exigentes amistosos internacionales frente a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, el entrenador de la escuadra nacional reveló que el principal objetivo en estos encuentros es que la competitividad sea mayor debido a que ya se encuentra próximo el inicio de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2030.

Mano Menezes y su objetivo en los próximos amistosos de Perú

El extécnico de Gremio dejó en claro que en los partidos de septiembre y octubre se enfocará más en la Blanquirroja que los rivales porque el equipo se encuentra en el camino de "direccionar cosas importantes". Además, consideró que las selecciones a las que se enfrentará son de gran nivel y que se les puede jugar más parejo y con los que se pude proponer el estilo de juego.

"Se torna más importante los perfiles para que juntos se transformen en un equipo fuerte en la cancha (...) tenemos que avanzar un poquito más. El plan inicial lo mantenemos queremos mirar desde afuera que ya tenemos una base ese es el momento en que pienso que podemos jugar más objetivamente en diciembre", señaló

En tal sentido, agregó que al analizar los números de las eliminatorias han detectado que la Bicolor tiene que avanzar en la dirección de dar con los jugadores una competitividad mayor .

La lista de convocados oficial para amistosos de la doble fecha FIFA

Un poco después de las 11:30 a.m de este jueves, 17 de septiembre, el estratega brasileña dio a conocer la lista oficial de jugadores que podrá tomar en cuenta para afrontar estos amistosos correspondientes a la doble fecha FIFA. Así quedó la nómina final:

ARQUEROS:

Pedro Gallese (Deportivo Cali - Colombia)

Diego Romero (Universitario)

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

DEFENSAS:

Oliver Sonne (Burnley - Inglaterra)

Matías Lazo (FBC Melgar)

Fabio Grüber (Mainz 05 - Alemania)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Marcos López (Copenhague FC - Dinamarca)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Matías Zegarra (FBC Melgar)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

MEDIOCAMPISTAS:

Erick Noriega (Gremio - Brasil)

Jesús Pretell (Liga de Quito - Ecuador)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

André Carrillo (Corinthians - Brasil)

Oslimg Mora (Sport Boys)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Jairo Concha (Universitario)

Wilder Cartagena (Orlando City - Estados Unidos)

DELANTEROS:

Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva - Israel)

Alex Valera (Universitario)

Bassco Soyer (Gil Vicente - Portugal)

Gianluca Lapadula (Universitario)

Johnny Vidales (FBC Melgar)

Piero Magallanes (Sport Huancayo)

En síntesis, el entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, dejó en claro que su objetivo tras los próximos amistosos de la próxima doble fecha FIFA que sostendrá la selección peruana será lograr que exista una competitividad mayor entre todos los jugadores.