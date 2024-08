Christian Cueva ha sido noticia, pero no por su reciente fichaje con Cienciano, sino debido a la grave acusación de violencia física y psicológica presentada en su contra por su aún esposa, Pamela López, quien también ha señalado que estos incidentes ocurrieron en presencia de sus hijos menores. Ante esta situación, diversas figuras públicas han manifestado su rechazo, entre ellos Coki Gonzales.

En una entrevista con 'América Hoy', Pamela López, esposa actual de Christian Cueva, detalló las agresiones físicas y psicológicas que afirma haber sufrido por parte del futbolista.

La denuncia ha sido ampliamente difundida, agregando una capa de complejidad a la ya tumultuosa vida personal del jugador. La situación se torna aún más crítica dado el contexto de su reciente incorporación a Cienciano, que ha tenido que lidiar con la controversia de inmediato.

En respuesta a las acusaciones, Cienciano emitió un comunicado oficial. En él, la institución rechazó categóricamente cualquier forma de violencia de género y expresó su desconocimiento previo sobre las denuncias contra Cueva.

El comunicado subraya que el club ha iniciado una investigación interna para aclarar la situación y se ha puesto en contacto con el jugador y su defensa legal para abordar el asunto.

Además, aclara que, dado que no tenían conocimiento de los hechos denunciados en el momento de la contratación, no hubo impedimento para su fichaje.

El comunicado de Cienciano ha recibido críticas severas, particularmente de parte del periodista deportivo Coki Gonzales. Gonzales cuestionó la falta de empatía y respaldo hacia Pamela López en la declaración oficial del club.

"Yo les pregunto a los señores del Cienciano: ¿Y la empatía con Pamela López? ¿El respaldo a Pamela López? Una sola palabra, una sola línea a Pamela López. No, simplemente que desconocían lo que ocurrió. Pero al decir que desconocían lo que ocurrió, tácitamente están diciendo que ya conocen lo que ocurrió", expresó Gonzales

"Es tácito, frente a lo cual no han dicho absolutamente nada. Métanse su comunicado donde no les cae el sol, porque no le sirve de nada a nadie", acotó, visiblemente molesto por la falta de apoyo a la denunciante.