Plataforma musical PREMIARÁ a sus usuarios más activos con ACCESO preferencial a conciertos

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Una de las plataformas musicales más importantes a nivel global ha anunciado una herramienta que permitirá mejorar la experiencia de los usuarios porque premiará a los oyentes de determinados cantantes o grupos musicales, dándoles acceso exclusivo a la compra de entradas de los mismos.

Usuarios serán recompensados por la escucha a sus cantantes favoritos

La aplicación Spotify anunció una nueva herramienta que promete transformar la experiencia de compra de entradas para conciertos y giras musicales. La plataforma presentó "Reserved", un sistema diseñado para ofrecer acceso prioritario de un día a los fans más activos de determinados artistas antes de la venta general de tickets.

Introducing Reserved. Concert tickets held just for you based on your listening 🎫 Stay tuned - Reserved tickets are coming to Premium users in the US. pic.twitter.com/BqGttMJHFI — Spotify (@Spotify) May 21, 2026

¿Desde cuándo se puede acceder a esta nueva función?

La iniciativa comenzará a implementarse durante el verano de Estados Unidos y, en una primera etapa, estará disponible únicamente para dicho país y solo para usuarios mayores de 18 años. Sin embargo, la empresa adelantó que el programa podría expandirse a otros países en el futuro según la respuesta de la audiencia.

Con esta nueva herramienta, Spotify busca beneficiar a los seguidores que mantienen una interacción constante con sus artistas favoritos dentro de la plataforma. Por esta razón, solo algunos oyentes seleccionados podrán ser los afortunados para la compra anticipada de hasta dos entradas sin necesidad de ingresar a extensas filas virtuales o conseguir códigos especiales de preventa.

Para comunicarse con los usuarios seleccionados, la aplicación enviará alertas con la información, además de enviar un correo electrónico a la dirección que esta asociada a la cuenta para formalizar el beneficio exclusivo por ser fiel seguidor del artista en particular.

¿Qué aspectos se tomarán en cuenta para la selección de oyentes?

Según lo difundido por la compañía global, los aspectos que se tomarán en cuenta para la elección de oyentes que serán beneficiados por esta reciente función estará basada en la cantidad de reproducciones de un artista, frecuencia de escucha, veces que se comparte un contenido, nivel de interacción dentro de la plataforma.

La nueva función también podría convertirse en una ventaja competitiva para la plataforma de streaming frente a otros servicios musicales, ya que recompensa la fidelidad y el nivel de permanencia de los usuarios.

Hasta le momento, la compañía no confirmó qué artistas formarán parte de las primeras pruebas del sistema ni cuándo llegará oficialmente a Latinoamérica. Sin embargo, cualquier tipo de actualización de esta nueva función generará intriga entre los seguidores de la plataforma musical.