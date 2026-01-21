CONAR tiene nuevo presidente: FPF designó a Juan Manuel Sulca, quien tendrá un segundo periodo

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) tiene nuevo presidente tras la designación de Juan Manuel Sulca Jordán por parte de la FPF. Tras la salida de Víctor Hugo Carrillo, tomará el cargo por un segundo periodo en medio de una crisis por retrasos en los pagos y falta de canchas para entrenar.

Estuvo al frente en el 2020

A través de un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol comunicó sobre la elección del médico de profesión y exárbitro FIFA. Estuvo al frente del organismo a inicios de la pandemia y su gestión se caracterizó por cambios en la interna y modernización de la labor arbitral.

"El doctor Sulca, exárbitro internacional, médico cardiólogo y expresidente de la Comisión Médica de la FPF, asume por segunda vez este cargo, el cual ya ejerció entre los años 2020 y 2021, periodo en el que impulsó la profesionalización del arbitraje, la implementación de protocolos sanitarios y el inicio del proyecto VAR en el Perú.", reza el texto.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 📝 pic.twitter.com/mYRjHuo9ea — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) January 21, 2026

Por último, el pronunciamiento manifiesta la confianza en el nuevo titular del organismo arbitral y el apoyo en su segundo capítulo al frente. "Los mayores éxitos en esta nueva etapa y expresa su pleno respaldo a su gestión al frente de la CONAR", sentencia.

Sulca Jordán tendrá que afrontar el inicio de temporada marcada por los problemas económicos, que ha tenido impagos a los colegiados. A esto se le suma la falta de espacios para entrenar y los cuestionamientos de varios clubes hacia varios jueces por su desempeño durante la campaña anterior de la Liga1.

Liga1 arranca el 30 de enero

La FPF confirmó que el torneo peruano comenzará el próximo viernes 30 de enero con dos partidos, uno de ellos teniendo a Alianza Lima como protagonista, visitando a Sport Huancayo (12:00 pm). El segundo compromiso se disputará a las 3:15 pm entre UTC de Cajamarca frente a Atlético Grau.

El resto de la fecha 1 quedó así:

Sábado 31

Sport Boys vs Los Chankas (Callao, 1:00 pm)

(Callao, 1:00 pm) Juan Pablo II College vs FC Cajamarca (Chongoyape, 3:15 pm)

(Chongoyape, 3:15 pm) Melgar vs Cienciano (Arequipa 6:30 pm)

Domingo 1 de febrero

Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal (Cusco, 1:00 pm)

(Cusco, 1:00 pm) Alianza Atlético vs Cusco FC (Sullana, 3:15 pm)

(Sullana, 3:15 pm) Universitario vs ADT (Lima, 6.00 pm)

Lunes 2 de febrero

Comerciantes Unidos vs CD Moquegua (Cajamarca, 3:00 pm)

La FPF designó al exárbitro FIFA Juan Sulca Jordán como nuevo presidente de la CONAR. El médico de profesión, tendrá una segunda etapa al frente tras presidir la comisión entre 2020 y 2021.