19/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Bernardo Cuesta seguiría ligado a FBC Melgar para la próxima temporada tras haber posiblemente concretado un acuerdo para renovar su vínculo contractual con la institución arequipeña. El atacante argentino nacionalizado peruano tenía contrato vigente hasta finales de 2026 y su continuidad había generado expectativa en Arequipa.

Acuerdo de renovación y trayectoria histórica en el club

De acuerdo con la información difundida por el periodista Carlos Alpaca a través de su cuenta oficial en la red social X, el capitán rojinegro llegó a un entendimiento con la directiva del 'Dominó' para extender su permanencia en el plantel. Según dicho reporte, la operación ya se encuentra cerrada y únicamente resta que el club arequipeño realice el anuncio oficial mediante sus canales institucionales.

La continuidad del atacante responde a su vigencia deportiva dentro del esquema ofensivo del equipo, a pesar de tener 37 años y haber atravesado complicaciones físicas en el cierre del año. La dirigencia optó por asegurar la presencia de su principal referente dentro del campo de juego con miras a los objetivos deportivos de la campaña 2027.

✅Info de FBC Melgar: Me confimaron que el ídolo y goleador Bernardo Cuesta renovó su contrato con FBC Melgar. En principio, su vínculo finalizaba en 2026, no obstante, el capitán rojinegro seguirá vistiendo los colores de Melgar. Solo resta que el club lo anuncie. https://t.co/DUiVO9PBVF — Carlos Alpaca Zuñiga (@calobeto11) November 19, 2026

Más allá de su presente competitivo, Cuesta ocupa un lugar destacado en los registros históricos de la entidad arequipeña desde su incorporación inicial en el año 2012. A lo largo de sus distintas etapas en la institución, el futbolista se consolidó como el máximo goleador histórico de Melgar.

Recientemente, el delantero alcanzó la marca de 210 anotaciones oficiales en más de 430 encuentros disputados con la camiseta rojinegra. Estas cifras respaldan la decisión del club de prolongar su vínculo profesional para la siguiente edición del torneo peruano.

Registros de la temporada 2026 y estado de recuperación física

En el balance estadístico correspondiente a la temporada 2026, Bernardo Cuesta acumuló un total de 30 partidos oficiales disputados con la camiseta de Melgar. Durante ese periodo registró 15 goles y seis asistencias en 2107 minutos de juego, cifras que lo mantuvieron como una de las principales cartas ofensivas del conjunto arequipeño.

No obstante, el delantero no pudo completar la recta final del Torneo Clausura debido a un inconveniente físico sufrido el pasado 23 de octubre durante el compromiso frente a UTC. En aquel encuentro, el atacante padeció un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo que lo obligó a abandonar el terreno de juego.

Las primeras evaluaciones médicas difundidas desde Arequipa estimaron un tiempo de recuperación de entre tres y seis semanas, plazo que le impidió participar en las últimas fechas del certamen. Como consecuencia de esta baja, Cuesta estuvo ausente en el cierre del calendario de Melgar, que concluyó su participación con un empate 1-1 ante Alianza Atlético en Sullana.

Hasta el momento, el cuerpo médico del club no ha comunicado una fecha exacta para su reincorporación plena a los entrenamientos grupales. Sin embargo, el objetivo del futbolista se centra en culminar su proceso de rehabilitación para llegar en óptimas condiciones físicas al inicio de la pretemporada 2027.

En ese sentido, Bernardo Cuesta podría extender su vínculo contractual con FBC Melgar para la temporada 2027, asegurando su continuidad como referente ofensivo y máximo goleador histórico del club arequipeño tras superar la lesión sufrida en el cierre de 2026.