19/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un jugador que no ha tenido actividad en Sporting Cristal, no por bajo rendimiento, sino por lesión, es Christofer Gonzáles, que acaba contrato en diciembre. No obstante, en la Florida no descartan seguir contando con el popular 'canchita' y su renovación dependería de la continuidad de un hombre clave en el equipo.

¿Qué determinará su continuidad?

De acuerdo con el podcast 'Modo Fútbol', el mediocentro celeste está en negociaciones para seguir un año más en el Rímac y esto se daría siempre y cuando se le renueve el contrato al entrenador Roberto Mosquera. La 'mosca' lo tendría en cuenta para la campaña 2027, por lo que de seguir, le garantizaría su permanencia.

"Si se queda Mosquera, definitivamente el DT va a querer jugadores en el campo con buen pie y ya hay uno que está en charlas con el club para poder renovar. Ese es Christofer Gonzales", manifestó uno de los panelistas del espacio deportivo de internet.

La razón para que 'canchita' se quede en Cristal está en su estilo de juego, que es del agrado del estratega nacional, que gusta de volantes con buen dominio del balón. De recuperarse físicamente y tener una buena pretemporada, sería de consideración para el mediocentro del cuadro cervecero.

Cabe recordar que en la temporada actual, Christofer Gonzáles ha disputado apenas seis partidos entre Liga1 y Copa Libertadores, acumulando 304 minutos en cancha sin goles ni asistencias. En marzo sufrió una distensión a un ligamento cruzado que lo llevó a ser operado y hasta el momento, no ha retornado a la actividad.

Cristal y sus chances en el Clausura

Este domingo se define al campeón del Torneo Clausura que saldrá de los 'cerveceros', Sport Huancayo y Universitario. Los celestes deben ganar sí o sí a Cienciano en el Alberto Gallardo y esperar a lo que ocurra en la 'incontrastable'.

Los cremas visitan el IPD Huancayo al 'rojo matador', actual líder que necesita los tres puntos para asegurar el campeonato, las semifinales y una plaza en la próxima Libertadores. De caer y empatar o perder Cristal, será el elenco crema el que pasará de forma directa a la final ante Alianza Lima.

Christofer Gonzáles ha tenido poca actividad en la presente temporada debido a una lesión a los ligamentos que lo ha alejado de los terrenos de juego. Sin embargo, 'canchita' está en conversaciones para seguir un año más y esto dependerá de la continuidad del entrenador Roberto Mosquera.