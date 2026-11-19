19/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La última fecha del Torneo Clausura tendrá a Sporting Cristal pendiente de lo que suceda en otro partido. El delantero argentino Santiago Gonzáles reconoció que espera un resultado favorable de Universitario de Deportes antes Sport Huancayo, mientras su equipo buscará una victoria frente a Cienciano.

Santiago González revela qué espera de Universitario para ayudar a Sporting Cristal

En entrevista con L1 Radio, el atacante celeste contó sobre la situación del equipo rimense. El argentino reconoció que existe expectativa en el plantel por los resultados de la jornada, pues no dependen exclusivamente del puntaje de su propio encuentro.

"Estamos con ganas de ya jugar el domingo, de sacar un buen resultado y que en el otro partido jueguen a favor nuestro para poder coronar este Clausura", sostuvo.

Asimismo, reconoció que existe ansiedad entre sus compañeros ante la posibilidad de quedarse con el segundo torneo de la temporada. Si embargo, aseguró que el grupo continúa trabajando para poder ganar.

"Hay mucha ansiedad, pero el equipo está tranquilo, trabajando para lograr el objetivo. Estamos muy ilusionados con que se den los resultados", indicó.

Cristal recibirá a Cienciano, mientras que los cremas visitarán a Sport Huancayo, en encuentros de la última jornada del Clausura. Ambos compromisos están programados para el 22 de noviembre y serán importantes para definir las posibilidades del conjunto celeste.

🗣️ Declaraciones de Santiago González "Esperamos que en el otro partido jueguen a favor nuestro, todos los jugadores están con confianza, el profe Mosquera nos da libertad para jugar arriba" 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T #L1RADIO https://t.co/URe7rbtse2 — L1MAX (@L1MAX_) November 19, 2026

Los dirigidos por Roberto Mosquera necesitan conseguir una victoria ante el cuadro cusqueño y esperar que Sport Huancayo no le gane a la 'U'. Un empate o una victoria de Universitario favorecería las aspiraciones de Cristal.

Además, Gonzáles también pidió concentrarse primero en el encuentro que deberán disputar los celestes, sin adelantarse a los posibles escenarios de la jornada. Su prioridad, es conseguir los tres puntos antes de conocer el desenlace del otro compromiso.

Santiago González habla sobre su futuro y la selección peruana

González también destacó la mejoría futbolística de Sporting Cristal durante el segundo torneo local del año. El delantero señaló que el equipo encontró una identidad de juego, con mayor posesión del balón y mejores espacios para generar oportunidades durante los encuentros.

"La mayor virtud que tenemos es el juego. El equipo encontró un estilo, estamos bien en ese sentido, tenemos la pelota y encontramos bien los espacios libres", explicó.

Por otro lado, confirmó que continúa con los trámites para obtener la nacionalidad peruana. El argentino tiene un hijo nacido en Perú y espera completar el proceso en 2027. Además, expresó su interés en vestir la camiseta de la selección peruana.