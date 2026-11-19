19/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La carrera por la presidencia de la FIFA tiene tres aspirantes. El organismo anunció este jueves 19 de noviembre las postulaciones de Gianni Infantino, Philippe DIallo y Kohzo Yashima, quienes buscarán dirigir el fútbol mundial durante el próximo periodo. La votación está prevista para el Congreso que se realizará en Rabat, Marruecos, el 18 de marzo del 2027.

El anuncio no significa que la papeleta electoral esté cerrada. La Comisión Electoral deberá examinar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad e integridad antes de comunicar las candidaturas admitidas a las 211 asociaciones miembro, a más tardar el 18 de febrero de 2027.

Infantino buscará continuar hasta 2031

Gianni Infantino, de 56 años, preside la FIFA desde febrero de 2016, cuando sucedió a Joseph Blatter. Fue reelegido sin contrincantes en 2019 y 2023, pero esta vez afronta un escenario con dos postulantes dispuestos a disputarle el cargo. Si resulta habilitado y gana las elecciones, extenderá su gestión hasta 2031.

Su candidatura llega después de las críticas a su proyecto de abrir los negocios comerciales del organismo a inversores privados. Según los reportes, la oposición de distintas federaciones y la amenaza de boicot de la UEFA terminaron frenando la iniciativa.

¿Quiénes son sus posibles rivales?

Philippe Diallo, de 63 años y presidente de la Federación Francesa de Fútbol, fue presentado como la opción de la UEFA para estos comicios. El dirigente prometió una "gobernanza colegiada", en contraste con una conducción "en solitario".

Por su parte, Kohzo Tashima, de 68 años, es presidente de honor de la Federación Japonesa de Fútbol y exintegrante del Consejo de la FIFA. Su propuesta pone el énfasis en el "sentido estricto de la ética". Además, manifestó su intención de conversar con Diallo sobre una eventual candidatura común o un acercamiento, sin que se haya anunciado un acuerdo.

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa (derecha) y Kohzo Tashima (izquierda)

¿Cómo será el formato de la elección?

En la votación deben participar las 211 federaciones nacionales que integran la FIFA, cada una con derecho a un voto. Con esa participación, la mayoría absoluta se sitúa en 106 respaldos.

El siguiente paso será la revisión electoral de las tres postulaciones. Ese proceso determinará quiénes podrán competir oficialmente por la conducción del organismo en marzo de 2027.