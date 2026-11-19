19/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

FBC Melgar cerró su participación en la Liga 1 2026 con un empate 1-1 ante Alianza Atlético en Sullana, encuentro que marcó el cierre de una etapa para Alec Deneumostier en la institución arequipeña.

El defensa central peruano anunció oficialmente su salida del cuadro rojinegro luego de permanecer nueve temporadas en el club, mientras que, a sus 27 años, aún no se define en qué equipo continuará su carrera profesional de cara a la campaña 2027.

Mensaje de despedida y agradecimiento a Arequipa

A través de su cuenta oficial de Instagram, el zaguero central compartió un extenso pronunciamiento dirigido a la ciudad blanca y a su hinchada por el respaldo recibido desde su debut profesional.

"Familia Rojinegra, familia Arequipeña. Les escribo desde el corazón. Quiero agradecer a Dios y a esta ciudad maravillosa que me recibió siendo poco más que un chico y me concedió el sueño de convertirme en futbolista profesional (...) Como dice el dicho: 'un arequipeño nace donde le da la gana' y yo me siento uno más", escribió.

En la misma publicación, el futbolista resaltó los vínculos personales que construyó fuera de las canchas durante casi una década y extendió su gratitud hacia todos los integrantes de la estructura deportiva y administrativa de la entidad.

"Agradecer al FBC Melgar, a todas las personas que a lo largo de estos años formaron parte de mi carrera y de mi vida. A todos mis compañeros, comandos técnicos, dirigentes, trabajadores, utileros, doctores y nutricionistas", agregó el defensor peruano.

✅ Declaraciones de Alec Deneumostier "La verdad que era una decisión que ya venía rondando en mi cabeza, un ciclo ya se cumplió, cambiar aires para llegar a otro nivel desde mi lado" Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/Da4SBiG18L https://t.co/NQBmHd0JuX — L1MAX (@L1MAX_) November 19, 2026

Cierre de ciclo y logros obtenidos con el conjunto rojinegro

Con este pronunciamiento, el zaguero puso fin a un ciclo de nueve años defendiendo la camiseta del 'León del Sur', etapa en la que se consolidó como una de las piezas habituales de la zona defensiva del equipo en competiciones locales e internacionales.

"Desde aquí les agradezco a todos por cada momento que vivimos juntos, lo llevo en la sangre. Finalmente quiero que sepan que les desearé siempre lo mejor a todo el pueblo arequipeño y al FBC Melgar, lugar donde fui muy feliz y fue mi casa por tanto tiempo. Mi corazón siempre tendrá un lugar para sangre y luto", sostuvo Deneumostier en el tramo final de su comunicado.

Durante su estancia en la institución arequipeña, el defensor formó parte de planteles que obtuvieron títulos en torneos cortos del campeonato nacional, tras conquistar el Torneo Clausura en la temporada 2018 y el Torneo Apertura en la edición 2022.

Asimismo, su paso por Melgar incluyó una destacada participación en el ámbito continental al integrar el equipo que alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana 2022, cerrando así una etapa marcada por logros deportivos antes de definir su próximo destino futbolístico.

En ese sentido, Alec Deneumostier oficializó su salida de FBC Melgar tras nueve temporadas en el club arequipeño, cerrando un ciclo en el que obtuvo los títulos del Clausura 2018 y Apertura 2022, además de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana 2022.