19/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima tomó una nueva decisión sobre Pablo Guede en la recta final de la Liga 1. El plantel blanquiazul presentó una apelación para reducir una multa económica que recibió el entrenador argentino tras el altercado con Hernán Barcos.

Alianza Lima busca reducir la multa de Pablo Guede

Este recurso fue presentado ante la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana y está dirigida como un castigo económico. Mediante sus redes sociales, el periodista Gerson Cuba informó que el club busca que se reduzca el monto impuesto al entrenador argentino.

"De igual manera, se ha apelado para la reducción de la sanción económica impuesta a Pablo Guede", sostuvo.

La sanción fue dada el 5 de noviembre , a través de la Resolución N.° 02 del expediente L1.O-106-26. La Comisión Disciplinaria determinó que el entrenador debía cumplir dos partidos de suspensión y pagar una multa de 8 UIT por el conflicto en el encuentro ante Cristal.

Según el valor de la UIT de este año, fijado en S/ 5.500, la sanción económica asciende a S/44 mil. Este es es el monto que Alianza Lima busca reducir mediante el recurso presentado ante el organismo del fútbol peruano.

Alianza Lima: - Paolo Guerrero está apto y tiene grandes posibilidades de ser convocado para enfrentar a F. C. Cajamarca. - Se ha hecho oficial la apelación para la reducción de fechas de suspensión de Franco Navarro Monteiro. - De igual manera, se ha apelado para la reducción de la sanción económica impuesta a Pablo Guede. November 18, 2026

El incidente que originó el castigo se dio el 29 de octubre, en el encuentro entre Cristal y Alianza, disputado en el estadio Alberto Gallardo. Guede protagonizó un altercado con Hernán Barcos, situación que fue evaluada por la Comisión Disciplinaria.

Asimismo, el organismo advirtió al entrenador que una nueva infracción de igual o similar naturaleza podría derivar en una sanción mayor. Esta medida fue comunicada tanto a Pablo Guede como a Alianza.

🌶️ 😡 TREMENDA PELEA 🌶️ 😡



"Eres y serás un cagón Hijo de Pu... 🤬🤬"



Las palabras de Hernán Barcos a Pablo Guede pic.twitter.com/pkPJRsxjbD — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) October 30, 2026

¿Qué pasará con Pablo Guede en la etapa final de la Liga 1?

'Los victorianos' no apelaron los dos partidos de suspensión de Guede. La sanción deportiva se mantiene y el entrenador debe cumplirla ante Los Chankas y FC Cajamarca, por lo que no podrá ocupar el banquillo en esos encuentros.

La posibilidad de cuestionar el castigo económico responde a que la suspensión deportiva no admite apelación. Por ello, el recurso presentado por la institución blanquiazul está concentrado en conseguir una reducción de las 8 UIT impuestas a Guede.

El castigo contempla dos fechas del Clausura y no alcanza los eventuales partidos de definición por el título. Por ello, el entrenador podrá volver a dirigir si Alianza Lima disputa los playoffs de la Liga 1 2026.

La dirigencia blanquiazul mantiene así dos asuntos relacionados con la sanción: el cumplimiento de las fechas impuestas y la apelación económica. Alianza busca reducir los S/44.000 de multa que recibió Pablo Guede.