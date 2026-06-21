Lamine Yamal: ¿Qué logros alcanzó el joven delantero tras la victoria de España ante Arabia Saudita?

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección española recuperó la confianza en el Mundial 2026 con una contundente victoria por 4-0 frente a Arabia Saudita en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El triunfo no solo significó tres puntos vitales para encaminar la clasificación en el Grupo H, sino también el debut goleador de una de sus mayores promesas: Lamine Yamal.

El joven extremo del FC Barcelona, que ya había mostrado destellos en su estreno mundialista contra Cabo Verde, se encargó de abrir el marcador a los 10 minutos, en una acción que quedará grabada en la memoria de los aficionados.

El octavo jugador más joven en marcar

Con apenas 18 años y 344 días, Yamal se convirtió en el octavo jugador más joven en anotar en la historia de los Mundiales, desplazando a Lionel Messi un puesto más abajo en el ranking histórico. Solo figuras legendarias como Pelé, quien marcó con 17 años en 1958, y otros prodigios como Michael Owen o Gavi, aparecen por delante en esta lista.

Además, Yamal se unió a un registro aún más exclusivo: ser uno de los pocos jugadores menores de 18 años que abren un marcador en un Mundial, compartiendo ese hito únicamente con Pelé. Su irrupción confirma el impacto inmediato que puede tener en la Roja y lo coloca como símbolo de una nueva generación que busca devolver a España al protagonismo mundial.

¡¡PRIMER GOL DE LAMINE EN UNA COPA DEL MUNDO!! ¡YAMAL APARECIÓ POR EL SEGUNDO PALO Y MARCÓ EL 1-0 DE ESPAÑA VS. ARABIA SAUDITA!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/9vYZ6ur9q9 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 21, 2026

Cabe recordar que Yamal debutó con la selección absoluta con 16 años en septiembre de 2023, en un partido de clasificación para la Eurocopa frente a Georgia, convirtiéndose en el jugador más joven en vestir la camiseta española en un encuentro oficial. Desde entonces, su progresión ha sido meteórica, consolidándose en el Barcelona y ganándose un lugar en el once de Luis de la Fuente.

¿Qué sigue para España?

El gol de Yamal abrió el camino para una goleada que se completó con un doblete de Mikel Oyarzabal y un autogol de Hassan Altambakti tras un disparo de Marc Cucurella. España dominó con claridad, registrando un 65 % de posesión y 18 remates, frente a solo 5 intentos de Arabia Saudita.

Con este resultado, la Roja suma 4 puntos y se coloca en la cima del Grupo H. Su próximo rival será Uruguay, que llega tras empatar 2-2 con Cabo Verde en un partido histórico para los africanos. Ese duelo promete ser decisivo para definir la clasificación a octavos de final.

La victoria de España no solo devolvió confianza tras un inicio dubitativo, sino que también marcó el nacimiento de una nueva estrella mundialista. Lamine Yamal inscribió su nombre en la historia con un gol que lo coloca en los registros junto a Pelé. Con apenas 18 años, el delantero ya es protagonista de un Mundial y se perfila como referente de la Roja en el presente y futuro inmediato.