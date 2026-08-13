Integrante de BTS revela que está perdiendo la audición de un oído: "Solo escucho un 30%"

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Por medio de una declaración en una transmisión en vivo junto a otro de sus compañeros, un integrante de la famosa banda internacional BTS, comentó que está perdiendo la audición de un oído. Una revelación que rapidamente llamó la atención de las fanaticas que siguen la carrera musical de la estrella pop.

Integrante de BTS revela que está perdiendo la audición

Durante un live en redes sociales, a través de Weverse, una plataforma digital y junto a su compañero de agrupación, Jungkook, el cantante V sorprendió a su club de fans ARMY al revelar por primera vez que su salud se ha visto afectada por una disminución en su audición en uno de sus oídos.

El integrante de BTS contó que su audición comenzó a empeorar hace aproximadamente dos años y medio, un problema que empeoro con su servicio militar. Contar este hecho dio paso a que explicara el impacto en la diferencia de un oído y el otro. Asimismo, señaló que si en un oído escucha un nivel de 100, en el otro solo percibe alrededor de 30.

"Nunca se lo había contado antes a ARMY, pero creo que llevo unos dos años y medio con esto. Mi audición empezó a empeorar... por ejemplo, si de este lado puedo escuchar al 100%, de este lado solo puedo escuchar alrededor de un 30%", comentó V durante el live.

🇰🇷 | V, integrante de la banda surcoreana BTS, ha revelado en una transmisión en vivo tras su concierto en Baltimore (EE.UU.) que sufre una importante pérdida de audición en su oído derecho, un problema que empeoró en su servicio militar obligatorio. pic.twitter.com/IYH1dyWfXC — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 13, 2026

Tratamiento ante la afectación en su audición

Luego que el integrante de la banda BTS, Kim Taehyung (V) revelara en la transmisión la pérdida de audición del 70% en su oído derecho desde hace dos años y medio, también comentó que tratamiento médico y toma medicamentos de manera constante. Al escuchar esto, Jungkook mostró su preocupación y apoyo en esta condición.

El cantante explicó además que el problema se habría complicado durante su servicio militar, aunque aclaró que actualmente está recibiendo el tratamiento adecuado en un centro médico.

¿Cuándo llega la banda BTS al Perú?

BTS se presentará por primera vez en Perú, con tres fechas confirmadas para el 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial BTS World Tour 'Arirang'.

Finalmente, la revelación sobre la pérdida de audición de V, integrante de BTS, generó gran impacto entre los seguidores de la banda, ya que es algo que nunca antes había contado públicamente. Sin embargo, señaló que recibe tratamiento para ello.