Cura deja fuerte mensaje al plante de Alianza Lima previo a la recta final del torneo: "No ser pecho frío"

Como todos los años, el plantel de Alianza Lima asistió este miércoles 9 de octubre a la iglesia de Las Nazarenas para participar de la misa por el Señor de los Milagros. El cuerpo técnico, jugadores y directivos del club acudieron hasta este reconocido templo para encomendarse al Cristo moreno de cara a los duelos finales por el Torneo Clausura donde todavía siguen en la lucha.

Sin embargo, los futbolistas no esperaban que el padre que ofició la liturgia les dejara un contundente mensaje en la previa de la recta final de la Liga 1. El cura no solamente les pidió mucho corazón y entrega en estos encuentros, sino que les dejó duros calificativos recordando la final que perdieron en la temporada pasada.

En primer lugar, el sacerdote aseguró que esta escuadra de Alianza Lima tiene la vara alta por lo hecho por el equipo femenino y de voley quienes se consagraron campeones en sus respectivos torneos.

"Queridos jugadores del primer equipo de Alianza, si quieren pasar a la historia comiencen a lucharla desde ahora, a no arrugar, a no ser pecho frío, eso es lo que tienen que hacer ustedes luchen día a día por ser los mejores, con espíritu realmente blanquiazul. Tienen la valla alta este año, las mujeres les han sacado ventaja, el equipo femenino de fútbol es campeón nacional y está jugando la Copa Libertadores en Paraguay. El equipo de voley es campeón nacional, la lucharon y lo consiguieron gracias a Zenaida Uribe, tienen la valla alta", inició.

"SI QUIEREN HACER HISTORIA DEBEN LUCHARLA DESDE AHORA, A NO ARRUGAR, NO SER 'PECHOS FRÍOS'" 🗣️ El sacerdote de las Nazarenas le habló directamente al primer equipo de Alianza Lima, tras su visita tradicional al 'Señor de los Milagros' en el mes de octubre. #AlianzaLima pic.twitter.com/StbjWxK0l0

Finalmente, el párroco calificó duramente a los actuales jugadores del plantel de Alianza Lima que jugaron la final del 2023 ante Universitario. El padre indicó que muchos de ellos arrugaron por lo que esta vez le pidió a Mariano Soso que ponga a los elementos que verdaderamente sientan la camiseta del club. Además, hizo un pedido especial para Hernán Barcos y Paolo Guerrero a quienes señaló como los abanderados de la institución.

"Les tengo un ultimo detalle, si van a jugar la final ponga a los que tengan corazón blanquiazul, no a los que tengan simplemente la camiseta, que sean hinchas de verdad por que el final el año pasado muchos arrugaron en el partido final, demostraron que no eran blanquiazules y este año nos demostraron que no fue así, hay que mirarlos con lupa por sea acaso. El verdadero aliancista la suda, la lucha hasta el final, no se queda parado en la cancha. Tenemos ahora dos grandes referentes, Paolo y Hernán, ustedes tienen la batuta para las nuevas generaciones", añadió.