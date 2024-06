"Depende de ti": Titular de la 'Bicolor' REVELA qué le dijo a Cueva en su regreso a la selección

¿Lo parchó? Un titular de la Selección Peruana de Fútbol reveló el mensaje que le dio a Christian Cueva en su regreso a la 'Bicolor' de Jorge Fossati a poco de disputar la Copa América 2024. ¿Cuáles fueron sus palabras? Aquí te lo contamos.

El mencionado futbolista del también llamado "Equipo de todos" es nada más ni nada menos que Alexander Callens, defensor peruano que se ha ganado un lugar del equipo inicial del exentrenador de la 'U'.

Según informó el propio jugador nacional, le aseguró a Christian Cueva que está totalmente en sus manos poder volver a ser una pieza clave de la Selección Peruana.

Sin embargo, señala que le dejó bien en claro que para que ello ocurra, deberá trabajar duro. Esto debido que hay otros futbolistas que también aspiran a representar al país.

En esa misma línea, Alexander Callens dio mayores detalles sobre cómo han sido los primeros días de Christian Cueva en la Selección Peruana tras volver a ser citado a la Videna.

Y si bien el popular 'Aladino' ha sido llamado en condición de citado, el defensor de la 'Bicolor' afirma que el ex Alianza Lima está sumamente feliz de entrenar con la Blanquirroja.

"Lo que he visto estas dos semanas con Christian Cueva, la verdad que lo he visto otra vez sonreír. Creo que un futbolista que está disfrutando es el mejor regalo que nos pueden dar. Si se queda, por lo que sé es que va a aportar mucho al grupo. Las veces que ha entrenador, me he sentido bien. La verdad, feliz por él", agregó.