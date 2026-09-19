Gianfranco Chávez no pudo más y rompió en llanto tras triunfo de Alianza Lima ante ADT

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Gianfranco Chávez volvió a ser protagonista con Alianza Lima, aunque esta vez la historia terminó con una sonrisa y lágrimas de emoción. Tras el triunfo ante ADT, el defensor no pudo más y rompió en llanto, mientras sus compañeros se acercaron para acompañarlo en un momento bastante emotivo.

Gianfranco Chávez y una semana muy complicada

Alianza Lima se presentó al partido contra ADT muy necesitado de ganar luego de cuatro fechas seguidas sin ver una sola alegría. El panorama empeoró feo tras comerse el 2-1 frente a Universitario, su clásico rival, en un partido que dejó a Gianfranco Chávez y Alejandro Duarte en el ojo de la tormenta.

Ambos jugaron desde el arranque en aquel duelo y terminaron señalados en una jugada clave que inclinó la balanza en el marcador. Durante los minutos finales, Gianfranco Chávez y Alejandro Duarte cometieron un grave error que le dejó la pelota servida a Lisandro Alzugaray para clavar el 2-1 final.

El grave error generó duras críticas contra los dos futbolistas, quienes tuvieron que afrontar una semana complicada luego del resultado adverso ante Universitario de Deportes. La presión, además, llegó en un momento en el que Alianza Lima necesitaba recuperar terreno y cortar una racha de cuatro partidos sin ganar.

Gianfranco Chávez no pudo más y rompió en llanto

Frente a ADT, la historia fue totalmente distinta. Alianza Lima se tumbó al rival por 2-0 y volvió a celebrar tres puntos, en un duelo donde los jugadores también tuvieron presente a sus compañeros, quienes venían de atravesar un momento difícil.

¡𝗟𝗮 𝗲𝗺𝗼𝗰𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰𝗼 𝗖𝗵𝗮𝘃𝗲𝘇 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗲𝗹 𝘁𝗿𝗶𝘂𝗻𝗳𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗹𝗶𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗟𝗶𝗺𝗮 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗔𝗗𝗧 𝗧𝗮𝗿𝗺𝗮! ⚪🔵❤️‍🩹



📸 ITEA Sport#Liga1TeApuesto #ElADNdelHincha pic.twitter.com/I0DN9UgeqW — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) September 19, 2026

Esto se pudo notar especialmente con Alejandro Duarte, quien recibió el respaldo de sus compañeros durante el compromiso. El plantel blanquiazul mostró así su apoyo a los futbolistas que habían quedado señalados después del clásico.

Pero la parte más emotiva se vivió justo tras el pitazo final. Con el partido ya ganado, Gianfranco Chávez no pudo aguantar las lágrimas y lloró unos buenos minutos. El defensor estuvo acompañado por sus compañeros, quienes corrieron a consolarlo y compartir ese momento.

El llanto de Gianfranco Chávez reflejó la carga emocional que había acumulado durante los últimos días, especialmente después del error cometido en el clásico ante Universitario. Esta vez, sin embargo, el central pudo cerrar la jornada con una victoria y el respaldo de todo el grupo.

Así, Gianfranco Chávez pasó de ser uno de los protagonistas del duro error ante Universitario a vivir un momento de desahogo tras el triunfo de Alianza Lima ante ADT. El defensor no pudo más y rompió en llanto al finalizar el 2-0.