Santa Fe 2026: Annia Becerra conquista la medalla de plata en tiro para el Perú

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Perú sumó una nueva medalla en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 gracias a la destacada actuación de Annia Becerra, quien consiguió la presea de plata en la prueba de pistola de aire 10 metros femenino.

La deportista nacional firmó una presentación sobresaliente en el polígono de tiro, asegurando su lugar en la elite continental de la disciplina y aportando al medallero general de la delegación peruana.

Precisión en el polígono y presencia en el podio

La representante nacional protagonizó una actuación marcada por la precisión y la concentración en la competencia de tiro deportivo. Desde las rondas iniciales de disparos, la tiradora peruana mantuvo una técnica constante que le permitió posicionarse velozmente entre las candidatas principales a pelear los puestos de privilegio dentro del evento internacional.

Con sus 263.3 puntos, la deportista peruana aseguró la medalla de plata en la modalidad de pistola de aire 10 metros femenino. El registro técnico alcanzado por la atleta refleja la efectividad de sus ejecuciones durante las series decisivas, disputando la victoria frente a competidoras de alto nivel representativo en Sudamérica.

La delegación peruana celebró el resultado y destacó el desempeño de la representante nacional, quien logró colocar nuevamente a Perú en el podio de los Juegos Suramericanos. La actuación de la tiradora peruana estuvo acompañada por un rendimiento basado en la precisión, concentración y regularidad durante la prueba.

🥈🎯🇵🇪 ¡𝗔𝗻𝗻𝗶𝗮 𝗕𝗲𝗰𝗲𝗿𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗾𝘂𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗹𝗮𝘁𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗣𝗲𝗿𝘂!



Con 236.3 puntos, Annia Becerra ganó la medalla de plata en pistola de aire 10 m femenino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. 💪



Una gran actuación de precisión, concentración y... pic.twitter.com/9gghaK3bQw — ipdperu (@ipdperu) September 18, 2026

Consolidación deportiva y logro en Santa Fe 2026

La presea obtenida por Becerra representa otro resultado destacado para Perú en Santa Fe 2026, donde los deportistas nacionales compiten en distintas disciplinas en busca de subir al podio. La delegación continúa sumando preseas relevantes que certifican la preparación física y mental de los atletas en el ciclo de competencias oficiales.

Con esta medalla de plata, Annia Becerra se convierte en una de las representantes peruanas que consigue destacar en la jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Su actuación sirvió para ratificar el crecimiento del tiro deportivo como una de las disciplinas con mayor proyección competitiva para el país.

El resultado permitió que los colores peruanos vuelvan a aparecer en el podio de una competencia internacional, en una jornada en la que Becerra demostró su capacidad de competir bajo presión. El logro fue celebrado por la comitiva oficial en la sede del evento continental.

En ese sentido, Annia Becerra consolidó su posición como una de las figuras clave del deporte nacional en la presente edición de los Juegos Suramericanos, proyectando una trayectoria en ascenso para los próximos compromisos internacionales de la especialidad.