Partidos de hoy EN VIVO: programación del sábado 19 de setiembre, canales de TV y horarios

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este sábado 19 de septiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial, con encuentros determinantes en LaLiga de España, la Liga 1 Te Apuesto y las acciones de la Copa Davis. Podrás ver todas las acciones por señales internacionales como DSports, ESPN y L1 Max o mediante servicios de streaming como DGo y Disney+ para seguir en directo cada uno de los compromisos.

Liga 1, fútbol europeo y duelos internacionales del día

El torneo local vivirá partidos trascendentales en la lucha por el título del Torneo Clausura. Universitario de Deportes afrontará un duro desafío al visitar a Deportivo Garcilaso en Cusco, mientras que Sporting Cristal recibirá a Atlético Grau en Lima no perder paso en la tabla de posiciones. La jornada del balompié nacional se completará con los duelos entre FC Cajamarca frente a Cusco FC y FBC Melgar enfrentando a Sport Boys.

En el pleno internacional, el fútbol europeo desplegará encuentros de alto impacto en las principales ligas del continente. En LaLiga de España destaca el choque entre Sevilla y Barcelona, mientras que en la Premier League sobresalen las presentaciones del Arsenal ante Brighton y el duelo del Aston Villa frente a Tottenham. Por su parte, en la Serie A italiana, Roma sostendrá un atractivo enfrentamiento ante el Inter de Milán.

Adicionalmente, la jornada continental ofrecerá actividad relevante en distintas disciplinas colectivas e individuales. En el vóley de la Copa Brasil, Alianza Lima medirá fuerzas ante Fluminene en un crucial cruce internacional. Por su parte, la selección femenina Sub-20 disputará encuentros claves dentro del Mundial de la categoría.

Copa Davis y programación completa de la jornada

El equipo peruano de tesis afrontará la definición de su serie frente a Paraguay en el segundo día de competencia de la Copa Davis. Ignacio Buse y los demás integrantes de la delegación nacional buscarán asegurar los puntos necesarios en condición de local para quedarse con el triunfo en la llave.

A continuación, la guía completa de horarios y canales para ver la actividad deportiva de la jornada:

LaLiga de España

Athletic Club vs Alavés | 9:15 a. m. | DSports

Celta vs Racing Santander | 11:30 a. m. | ESPN 4

Sevilla vs Barcelona | 2:00 p. m. | DSports

El FC Barcelona llega a Sevilla con la ambición de mantener el pleno de victorias en LALIGA🔥 pic.twitter.com/P9ql2jnUnB — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 19, 2026

Premier League

Tottenham vs Aston Villa | 6:30 a. m. | ESPN, Disney+

Brighton vs Arsenal | 9:00 a. m. | ESPN, Disney+

Newcastle vs Hull City | 9:00 a. m. | ESPN 2, Disney+

𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗗𝗔𝗬! 👊



🆚 Brighton vs. Arsenal

🏟 Amex Stadium

⏰ 3pm (UK time)

🏆 Premier League



Score predictions, Gooners? 🔮 pic.twitter.com/3nxHalO1X4 — afcstuff (@afcstuff) September 19, 2026

Liga 1

FC Cajamarca vs Cusco FC | 11:30 a. m. | L1 Max

Sporting Cristal vs Atlético Grau | 3:30 p. m. | L1 Max

Deportivo Garcilaso vs Universitario | 6:00 p. m. | L1 Max

Melgar vs Sport Boys | 8:15 p. m. | L1 Max

Serie A

Roma vs Inter | 11:00 a. m. | ESPN, Disney+

Mundial Femenino Sub-20

Inglaterra vs Nigeria | 8:00 a. m. | DSports

Francia vs Canadá | 8:00 a. m. | DSports

Polonia vs Colombia | 11:30 a. m. | DSports

Corea del Norte vs Japón | 11:30 a. m. | DSports

Copa Brasil Vóley

Alianza Lima vs Fluminense | 2:00 p. m. | América TV, América tvGO

Osasco vs Gerdau Minas | 5:00 p. m. | América tvGO

¡Nuestro camino en Belém continúa! 💪🏾



Mañana tenemos un nuevo desafío ante Fluminense por la Brasil Cup 👏🏾🇧🇷



⌚️1:30 p.m. (Hora peruana)

📺 Transmisión por @americatv_peru



¡Vamos Alianza! 💙 pic.twitter.com/ArO8mVbQ86 — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) September 19, 2026

Copa Davis

Perú vs Paraguay (Día 2) | 2:00 p. m. | DSports

En ese sentido, la programación deportiva de este sábado 19 de septiembre ofrece una cobertura amplia de disciplinas y competencias a nivel local e internacional, permitiendo a los aficionados seguir en tiempo real las transmisiones oficiales por televisión de señal abierta, cable y plataformas de streaming.