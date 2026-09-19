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Partidos de hoy EN VIVO: programación del sábado 19 de setiembre, canales de TV y horarios

Revisa la programación completa de partidos para este sábado con los horarios y canales de transmisión directo de la Liga 1, LaLiga, Premier League, Copa Davis y vóley.

Buscarán ganar sus respectivos compromisos.
Buscarán ganar sus respectivos compromisos. (Composición: Exitosa)

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 19/09/2026

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Este sábado 19 de septiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial, con encuentros determinantes en LaLiga de España, la Liga 1 Te Apuesto y las acciones de la Copa Davis. Podrás ver todas las acciones por señales internacionales como DSports, ESPN y L1 Max o mediante servicios de streaming como DGo y Disney+ para seguir en directo cada uno de los compromisos.

Liga 1, fútbol europeo y duelos internacionales del día

El torneo local vivirá partidos trascendentales en la lucha por el título del Torneo Clausura. Universitario de Deportes afrontará un duro desafío al visitar a Deportivo Garcilaso en Cusco, mientras que Sporting Cristal recibirá a Atlético Grau en Lima no perder paso en la tabla de posiciones. La jornada del balompié nacional se completará con los duelos entre FC Cajamarca frente a Cusco FC y FBC Melgar enfrentando a Sport Boys.

En el pleno internacional, el fútbol europeo desplegará encuentros de alto impacto en las principales ligas del continente. En LaLiga de España destaca el choque entre Sevilla y Barcelona, mientras que en la Premier League sobresalen las presentaciones del Arsenal ante Brighton y el duelo del Aston Villa frente a Tottenham. Por su parte, en la Serie A italiana, Roma sostendrá un atractivo enfrentamiento ante el Inter de Milán.

Adicionalmente, la jornada continental ofrecerá actividad relevante en distintas disciplinas colectivas e individuales. En el vóley de la Copa Brasil, Alianza Lima medirá fuerzas ante Fluminene en un crucial cruce internacional. Por su parte, la selección femenina Sub-20 disputará encuentros claves dentro del Mundial de la categoría.

Copa Davis y programación completa de la jornada

El equipo peruano de tesis afrontará la definición de su serie frente a Paraguay en el segundo día de competencia de la Copa Davis. Ignacio Buse y los demás integrantes de la delegación nacional buscarán asegurar los puntos necesarios en condición de local para quedarse con el triunfo en la llave.

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A continuación, la guía completa de horarios y canales para ver la actividad deportiva de la jornada:

LaLiga de España

  • Athletic Club vs Alavés | 9:15 a. m. | DSports
  • Celta vs Racing Santander | 11:30 a. m. | ESPN 4
  • Sevilla vs Barcelona | 2:00 p. m. | DSports

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Premier League

  • Tottenham vs Aston Villa | 6:30 a. m. | ESPN, Disney+
  • Brighton vs Arsenal | 9:00 a. m. | ESPN, Disney+
  • Newcastle vs Hull City | 9:00 a. m. | ESPN 2, Disney+

Liga 1

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  • FC Cajamarca vs Cusco FC | 11:30 a. m. | L1 Max
  • Sporting Cristal vs Atlético Grau | 3:30 p. m. | L1 Max
  • Deportivo Garcilaso vs Universitario | 6:00 p. m. | L1 Max
  • Melgar vs Sport Boys | 8:15 p. m. | L1 Max

Serie A

  • Roma vs Inter | 11:00 a. m. | ESPN, Disney+

Mundial Femenino Sub-20

  • Inglaterra vs Nigeria | 8:00 a. m. | DSports
  • Francia vs Canadá | 8:00 a. m. | DSports
  • Polonia vs Colombia | 11:30 a. m. | DSports
  • Corea del Norte vs Japón | 11:30 a. m. | DSports

Copa Brasil Vóley

  • Alianza Lima vs Fluminense | 2:00 p. m. | América TV, América tvGO
  • Osasco vs Gerdau Minas | 5:00 p. m. | América tvGO

Copa Davis

  • Perú vs Paraguay (Día 2) | 2:00 p. m. | DSports

En ese sentido, la programación deportiva de este sábado 19 de septiembre ofrece una cobertura amplia de disciplinas y competencias a nivel local e internacional, permitiendo a los aficionados seguir en tiempo real las transmisiones oficiales por televisión de señal abierta, cable y plataformas de streaming.

Temas relacionados Copa Brasil vóley Copa Davis LaLiga Liga 1 Premier League

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