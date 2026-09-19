Melgarejo responde a las duras burlas de City Torque: "No puede ser el Papá de América, existen hace 3 años"

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La eliminación de Cienciano de la Copa Sudamericana dejó un cruce de declaraciones que fue más allá de la cancha. Luego de que Montevideo City Torque celebrara su clasificación con una publicación sarcástica, Horacio Melgarejo salió al frente y defendió el título de 'Papá de América' que identifica al conjunto imperial.

Montevideo City Torque y su polémico mensaje

Ni bien terminó el partido en Uruguay, Montevideo City Torque festejó a lo grande su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.

El cuadro uruguayo compartió una fotografía de sus jugadores y la acompañó con una frase que rápidamente llamó la atención de los hinchas de Cienciano: "Las cosas claras... El Papá de América".

El mensaje, como era de esperar, no pasó desapercibido y generó diversas reacciones, especialmente porque Cienciano es conocido históricamente como el 'Papá de América' debido a los títulos internacionales que consiguió en 2003 y 2004.

Melgarejo responde a las burlas de City Torque

Tras el encuentro, Horacio Melgarejo fue consultado por lo ocurrido. "No tengo redes, pero lo que uno puede escribir después del partido es todo más fácil. Yo dije que en el Cusco hubo un equipo y fue Cienciano. Anoche fue un equipo solo, que fue Montevideo City, y es lo que pienso", señaló el entrenador argentino.

Pero la respuesta más directa llegó cuando le mencionaron específicamente la publicación realizada por Montevideo City Torque. El técnico de Cienciano no dudó en recordar los antecedentes internacionales del conjunto cusqueño y cuestionó que el club uruguayo utilizara ese apelativo.

"No puede ser el Papá de América porque recién hace tres años que existen. Papá de América es Cienciano, que ganó títulos internacionales. Ellos están haciendo un buen trabajo, pero tuvieron que regalar entradas para que vaya gente. Pasaron bien, pero deben decir las cosas como son", manifestó.

Cienciano y su próximo partido ante ADT

Ahora, el cuadro cusqueño deberá dejar atrás el golpe de la Copa Sudamericana y enfocarse nuevamente en la Liga 1. Cienciano tiene pendiente el duelo ante ADT de Tarma por la fecha 9 del Torneo Clausura, encuentro que se disputará el miércoles 23 de septiembre.

Los imperiales necesitan sumar en este tramo final del campeonato, ya que actualmente se encuentran fuera de la zona de clasificación a torneos internacionales.

Así, Horacio Melgarejo respondió a las burlas de City Torque tras la eliminación de Cienciano y defendió que el apelativo de 'Papá de América' pertenece al conjunto cusqueño por sus títulos internacionales.