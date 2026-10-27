¿Hernán Barcos anunciará su retiro?: difunden tajante decisión del 'Pirata' sobre su continuidad en Cristal

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Si hay un delantero que ha sabido brillar y sigue se demostrando que la edad es solo un número es Hernán Barcos. El experimentado futbolista atraviesa un buen momento en Sporting Cristal siendo uno de sus goleadores, sin embargo, recientemente se ha difundido la tajante decisión sobre su futuro en tienda rimense.,

¿Hernán Barcos decidió retirarse del fútbol?: esto se sabe

El jugador de 42 años sigue demostrando determinación y olfato para el gol en el conjunto que está bajo la dirección técnica de Roberto Mosquera, pero ya se encuentra evaluando una decisión con relación a su retiro.

Barcos llegó a mitad de temporada tras una buena campaña en el FC Cajamarca y se ha ganado el cariño de la hinchada del cuadro celeste con sus anotaciones y liderazgo, tal y cual lo hizo tras su destacada estadía en Alianza Lima.

Pese al auspicioso momento, el tiempo para el longevo atacante argentino pasa y cada vez está más cerca el retiro profesional. Al respecto, durante el programa 'Modo Fútbol', el periodista Paul Pérez reveló que el delantero argentino ya está evaluando su futuro y sorprendió al señalar la determinación tajante que habría tomado el 'Pirata'.

"Me dicen que hoy en día, en octubre, el deseo de Hernán Barcos, es continuar jugando una temporada más", fue la información que dio a conocer el hombre de prensa deportiva durante la transmisión del espacio digital.

Cabe mencionar que, si bien Hernán Barcos aún mantiene en evalución dicha desición, su presente óptimo puede ser un factor clave para que pueda mantenerse jugando la Liga 1 defendiendo los colores del Sporting Cristal al menos hasta finales del 2027.

En ese sentido, la posibilidad de que el experimentado ariete argentino podría extender su vínculo con el club 'celeste' debido a que su contrato vence a final del presente año.

Los números de Hernán Barcos en FC Cajamarca y Sporting Cristal

Hernán Barcos disputó la Liga 2026 con dos equipos en la presente temporada. Una primera etapa en FC Cajamarca y la otra en Sporting Cristal. Con el cuadro cajamarquino logró destacar en el Torneo Apertura al convertirse en uno de sus máximos anotadores.

Posteriormente, tras llegar al club del Rímac reafirmó su vigencia. Precisamente, el 'Pirata' ha disputado 28 partidos en el campeonato, en los que ha marcado 13 goles y brindado tres asistencias.

En conclusión, de acuerdo al periodista Paul Pérez, en el programa 'Modo Fútbol', el delantero argentino Hernán Barcos habría tomado una tajante decisión sobre su continuidad en Sporting Cristal, pese a atravesar un buen momento siendo uno de sus goleadores.