Sport Huancayo puede perder la punta del Clausura: cayó 2 a 0 en su visita a Juan Pablo II

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La fecha 14 de la Liga1 inició en Chongoyape y el líder del Torneo Clausura no pudo sacar un resultado favorable ante Juan Pablo II, que se impuso por 2 a 1. Este resultado lo deja a merced de sus más cercanos perseguidores que lo pueden igualar e incluso superar en la tabla de posiciones.

Se cortó la racha del 'rojo matador

El equipo de Richard Pellejero venía de siete partidos consecutivos ganando, lo que le permitió estar entre los primeros lugares de la clasificación e incluso, al término de la jornada anterior, quedar en solitario tras la caída de Sporting Cristal ante Cusco FC.

Sin embargo, ante el cuadro auriblanco esta seguidilla se acabó tras sucumbir en un partido donde no llegó a ser el amplio dominador, pero sí tener más ocasiones en campo contrario, aunque con más aproximaciones al arco contrario sin la efectividad necesaria, registrando un solo remate al arco contrario.

Al minuto 61' una disputa aérea acabó con un brazo extendido en el área de Hugo Ángeles que dio en un rival y que el juez principal vio, marcando penal para el conjunto local y su expulsión. Tras la revisión en el VAR, Erinson Ramírez ejecutó un disparo cruzado y logró abrir el marcador.

Huancayo apeló a disparos de fuera del área y centros para igualar, no obstante, el ida y vuelta finalmente favoreció al equipo del 'Coco' Araujo, que en el desenlace liquidó el encuentro. Jack Durán recibió solo un pase filtrado y frente al arquero Ángelo Zamudio definió con precisión, decretando el 2-0.

Escoltas buscarán la punta

Este resultado beneficia al grupo que escolta al cuadro huancaíno, que dependerá de otros resultados para seguir en la cima. Alianza Atlético que perdió el paso la última jornada recibe este miércoles a Deportivo Garcilaso, otro equipo que se perfiló como animador en esta parte del torneo.

Al día siguiente, Sporting Cristal recibirá en el estadio Alberto Gallardo a Alianza Lima. Los celestes podrían igualar la línea del 'rojo matador', siempre que el cuadro cusqueño no sume de a tres en Sullana. Por su parte, Universitario, segundo con 27 puntos, aplazó su partido ante Sport Boys por la salida del Señor de los Milagros.

Juan Pablo II hizo respetar la localía y se impuso por 2 a 0 a Sport Huancayo en Chongoyape. La derrota le da pie a Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso de igualarlo en puntos a solo tres fechas del final del Torneo Clausura.