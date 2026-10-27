Harry Kane protagoniza INESPERADA escena tras ganar el Balón de Oro 2026: "La seguridad ante todo"

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 al imponerse sobre Lionel Messi, Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Sin embargo, más allá de la ceremonia y los festejos, una inesperada escena del delantero inglés de Bayern Múnich, se volvió viral en las redes sociales.

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026

El Teatro London Palladium de Londres se convirtió en el escenario donde destacados futbolistas y figuras del deporte se concentraron para formar parte de la ceremonia de la entrega del Balón de Oro, el máximo galardón individual en el mundo del fútbol. Establecido en 1956, honra a los jugadores que han definido el deporte rey a través de su talento, carácter y logros en el campo.

En una nueva edición llevada a cabo el lunes 26 de octubre del 2026, quien logró conquistar el galardón fue Harry Kane, viviendo así uno de los momentos más importantes de su trayectoria futbolística. El capitán de la selección de Inglaterra terminó como máximo goleador de la liga alemana por tercera temporada consecutiva y, además, anotó 14 goles en la UEFA Champions League, donde el Bayern llegó a las semifinales.

Durante la ceremonia, el delantero inglés de 33 años de edad no dudó en dedicarle un emotivo mensaje a su esposa por todo su apoyo incondicional a lo largo de su carrera deportiva; pero eso no fue lo único que lo volvió viral en las redes sociales, sino por la peculiar forma en que llevó el Balón de Oro durante su regreso a Alemania.

La peculiar forma en que Kane llevó el Balón de Oro a casa

A través de sus redes sociales, Kane sorprendió al mostrar una particular preocupación por el cuidado de su nuevo trofeo. Pues bien, en el video compartido en su cuenta de Instagram, el futbolista inglés aparece en el interior de un auto y se coloca el cinturón de seguridad, pero seguidamente hace un gesto que acaparó la atención de sus fans.

El esposo de Katie Goodland coloca el Balón de Oro a su lado y no duda en también colocarle su respectivo cinturón de seguridad como si se tratara de un pasajero más durante el recorrido hacia Múnich. La escena estuvo acompañada de un mensaje breve en sus redes, pero contundente: "Safety first", que en español significa "La seguridad ante todo".

La publicación rápidamente captó la atención de los aficionados, quienes reaccionaron con comentarios y bromas sobre la manera en que el delantero protegió uno de los premios más importantes del fútbol mundial.

Así aterrizó Harry Kane con el Balón de Oro en Alemania

Tras volverse viral la escena de Harry Kane por la peculiar forma de llevar el Balón de Oro, sus seguidores se mantuvieron pendientes del regreso del futbolista a Alemania. Es así como en redes sociales circuló nuevamente un video de él.

‼️ Ballon d'Or Winner @HKane is back in Munich 👋 pic.twitter.com/yNSHjY29Bu — FC Bayern München (@FCBayern) October 27, 2026

En el material audiovisual se ve al futbolista descender de un jet privado blanco con el trofeo dorado entre sus brazos. Sin lugar a dudas, Harry Kane sigue sorprendiendo y sus fans no dudarán en seguir cada paso que da en su vida deportiva.

Mientras los aficionados siguen comentando su particular gesto con el cinturón de seguridad, Harry Kane disfruta de un premio que durante años persiguió. Esta vez, el Balón de Oro llegó a sus manos y, al menos durante el viaje, recibió un cuidado especial.