Renato Tapia volvería a la selección peruana: "Le comunicaron que será convocado", señala Oscar Paz

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La vuelta de un exmundialista con la selección peruana se podría dar en la próxima fecha FIFA. El periodista de Exitosa Deportes, Óscar Paz, confirmó que Renato Tapia sostuvo conversaciones con la Federación Peruana de Fútbol para acordar su regreso a la 'blanquirroja' después de más de un año de ausencia.

'El capitán del futuro' vuelve

Durante la emisión del programa de este martes 27 de octubre, el comunicador comentó que desde la Videna se comunicaron con el mediocampista del Al-Wasl F. C. de la UAE Pro League de los Emiratos Árabes Unidos. Indicó que le comunicaron que será llamado para los partidos de noviembre.

"Desde la Federación lo llamaron a Renato (Tapia). Hubo una conversación y le comunicaron que será convocado para los próximos dos partidos de la selección que se jugarán en noviembre. ¿Cuándo fue el último partido y qué números tiene? Ha tenido poca actividad en su club", sostuvo.

La última vez que el mediocentro de 31 años vistió la 'blanquirroja' fue el 9 de setiembre del 2025 por la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial del año siguiente. En aquella ocasión, el rival fue Paraguay se perdió por 1 a 0, bajo la dirección técnica de Óscar Ibáñez y disputando todo el compromiso.

Tras la designación de Manuel Barreto como entrenador interino, el 'cabezón' dejó de ser considerado ante presuntas discrepancias entre él y la FPF. No obstante, Mano Menezes, actual estratega del combinado patrio, señaló que le han hecho seguimiento en su liga, gracias a un contacto que tiene dentro de su club.

Los números de Renato Tapia con la selección peruana

El centrocampista que cuenta con tres procesos eliminatorios y un Mundial disputado en 2018, ha jugado un total de 92 partidos con la 'blanquirroja' y se esperaba que fuera quien liderara los procesos a medida de que se retiraban los veteranos con quien compartió en la cita mundialista de Rusia.

Su presencia le dio jerarquía el mediocampo peruano, incluso en la Copa América del 2019, cuando se consiguió la sorpresiva final ante Brasil que finalmente se la llevó el anfitrión al imponerse por 3 a 1 en el Maracaná.

La vuelta de Renato Tapia puede ser una realidad para la próxima fecha FIFA. El periodista Óscar Paz contó en Exitosa Deportes que desde la FPF se comunicaron con el jugador del Al-Wasl F. C. para avisarle que será convocado para los amistosos que se jugarán en Lima y Cusco.