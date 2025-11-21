Nicolás Maduro habría pedido a Trump permitirle RENUNCIAR en dos años, según medios en EE.UU.

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Javier Romero, jefe de internacionales de Exitosa, explicó que medios estadounidenses han revelado una solicitud de Nicolás Maduro a Donald Trump para dejar la Presidencia de Venezuela dentro de dos años. No obstante, el gobierno de EE.UU. habría rechazado dicho pedido.

Puntos que conversarían los mandatarios

Tras el anuncio que hizo Donald Trump de reunirse pronto con Nicolás Maduro, se comenta cuáles serían los puntos que tocarían. Medios estadounidenses cercanos a la Casa Blanca han asegurado que Maduro propuso dejar el cargo en dos años, lo que sería inviable para el líder del Partido Republicano.

"El tema es que es lo que podría condicionar esta conversación, cuáles son las condiciones que tiene Estados Unidos para ello. En los últimos días se ha estado hablando de una posible transición que habría pedido Maduro, un proceso de dos años para renunciar a la presidencia, algo que según medios norteamericanos, EE.UU. no ha aceptado", indicó.

Un aspecto que ha llamado la atención en el contexto de la tensión entre ambas naciones es la declaración de una zona de exclusión aérea en el principal aeropuerto de Caracas. Se ha pedido a las aerolíneas que sean precavidas cuando ingresen al espacio aéreo venezolano.

"La Administración Federal de los Estados Unidos ha declarado una zona de exclusión en lo que se denomina la región de información de vuelos de Maiquetía, el aeropuerto internacional de Caracas y todos los alrededores. Les ha instado a extremar las medidas de precaución ante la posibilidad de mayor actividad militar", manifestó.

Propuesta de Maduro no habría sido aceptada

De acuerdo al New York Times, el mandatario del gobierno bolivariano le presentó a su homólogo estadounidense una propuesta para dejar el cargo. Esta contempla que se haga en dos años, con lo que la transición permitirá elegir a un nuevo presidente por la vía democrática, sin embargo, no habría tenido el visto bueno.

Esta filtración ocurre en pleno incremento de la presencia militar en el Caribe, con el arribo del portaviones USS Gerald R. Ford, que puede albergar a unos 5 mil tripulantes. Hasta el momento, se han llevado a cabo 22 operaciones contra presuntas lanchas narcotraficantes, matando a 83 personas.

