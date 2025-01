¿Diego Romero pudo llegar a Alianza Lima este 2025? Esto respondió el arquero peruano

El actual arquero de Banfield, Diego Romero, se refirió al supuesto interés de Alianza Lima en contratarlo para disputar la temporada 2025.

Entrevista con L1 Max, el guardameta reveló que tuvo una conversación con Jean Ferrari para definir su futuro, es allí, donde el administrado le comentó que solamente lo iban a prestar a clubes del extranjero, por lo que desconoce si llegó alguna oferta formal del cuadro 'íntimo'.

"Si llegaron (propuestas de la Liga 1), creo que no se me iba a dar. Jean (Ferrari) habló conmigo directamente y me dijo que, si había un préstamo, iba a ser afuera y que ni loco iba a prestarme en el torneo local (...) No, nunca llegó (oferta de Alianza Lima), nunca estuvo o yo quizás ni siquiera me enteré para no generar algún tipo de polémica"