Domingo Dianderas, club de Jorge Luna, anuncia el fichaje de exjugador de Sporting Cristal

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Con bombos y platillos, el equipo Domingo Dianderas, del comediante Jorge Luna, anunció el fichaje de un exjugador de Sporting Cristal de amplía trayectoria. Así lo anunció a través de sus canales oficiales generando gran repercusión y diversas opiniones por parte de sus hinchas.

Exfutbolista de Sporting Cristal se suma a Domingo Dianderas

La escuadra de la región Ica no se duerme en sus laureles y con su objetivo de sumar jugadores de experiencia que se sumen a su plantel para que se más competitivo dio a conocer este viernes, 23 de octubre, la incorporación a sus filas del lateral derecho peruano Johan Madrid.

"¡Bienvenido al campeón de Ica! Johan Madrid, ex Sporting Cristal y procedente de UCV (Liga 2), con amplia experiencia en Primera División y Copa Libertadores, llega para defender nuestros colores en la fase final de la Etapa Nacional ¡Aguante, Domingo Dianderas!", se lee en un post compartido en Instagram por la escuadra sureña.

Un dato que vale indicar es que, Madrid no es el único jugador que paseó su fútbol por la escuadra rimense debido a que el 24 de agosto del presente año también se conoció que el joven Tadashi Aoki se incorporó para afrontar la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026.

Domingo Dianderas hace historia en la Copa Perú 2026

El equipo propiedad del humorista peruano hizo historia en la Copa Perú 2026 luego de conseguir su clasificación a la Etapa Nacional. El cuadro chinchano derrotó 2-1 a Club Atlético Nacional en el partido de vuelta de las semifinales de la Etapa Departamental de Ica y celebró su pase a la siguiente instancia del torneo.

La historia comenzó en el partido de ida, disputado en el estadio José Picasso Peratta, de Ica. En aquella oportunidad, Domingo Dianderas y Club Atlético Nacional no pudieron sacarse ventaja y terminaron igualando 0-0.

Posteriormente a ese cotejo, la llave quedó abierta, sin embargo, en el encuentro de vuelta disputado en el estadio Félix Castillo Tardío, donde la escuadra chinchana terminó imponiéndose 2-1 ante Atlético Nacional sellando así su clasificación a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026.

Con el objetivo de sumar experiencia y convertirse en un equipo más competitivo, Domingo Dianderas, club de Ica cuyo propietario es el comediante Jorge Luna, anunció a lo grande el fichaje del lateral peruano Johan Madrid, con pasado en Sporting Cristal y la Universidad César Vallejo, mediante sus canales oficiales.