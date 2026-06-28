Mundial 2026: Gianni Infantino felicita a Lionel Messi tras lograr nuevo récord en duelo frente a Jordania

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El partido entre Argentina y Jordania dejó una nueva página en la historia de los Mundiales: más allá del resultado, lo que acaparó la atención fue la continuidad goleadora de Lionel Messi, que volvió a marcar y con ello alcanzó un registro sin precedentes en la Copa del Mundo.

La actuación del capitán albiceleste no solo provocó la euforia de los hinchas, sino que mereció el reconocimiento público del máximo dirigente del fútbol mundial, en un gesto que subraya la magnitud del logro.

Infantino destaca nuevo hito mundialista

Tras el encuentro, Gianni Infantino utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de felicitación a Messi por el nuevo récord alcanzado: convertirse en el primer jugador en la historia en anotar en siete partidos consecutivos de la Copa Mundial de la FIFA.

En su publicación, el presidente de la FIFA destacó el rendimiento sostenido del argentino a lo largo del torneo y le deseó suerte para las fases de eliminación, subrayando que su racha constituye un hito único en la historia del certamen.

A través de sus redes, Infantino felicitó al delantero argentino.

Cómo se construyó la racha

La seguidilla de goles que desembocó en este récord no nació en 2026, sino que se apoya en la continuidad del rendimiento de Messi desde la edición anterior. La racha incluye anotaciones en partidos clave de Qatar 2022 y se extendió con los tres encuentros disputados en la fase de grupos de 2026, completando así siete compromisos consecutivos con gol.

Mundial 2022 | Rivales: Australia , Países Bajos , Croacia y Francia

, , y Mundial 2026 | Rivales: Argelia, Austria y Jordania

Cabe señalar que antes que Messi, el récord de más partidos consecutivos anotando en la Copa del Mundo pertenecía al francés Just Fontaine (1958) y al brasileño Jairzinho (1970), quienes lograron anotar en seis partidos seguidos.

"Lionel Messi"



Porque le pegó con la chota al aire para la ventaja parcial de Argentina por 3-1 ante Jordania por el Mundial. Tiene 39 años y sigue haciendo goles, es adicto al sexo el enano pijudo.pic.twitter.com/m7Gwe5hq3z — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) June 28, 2026

Ampliación de su legado como goleador mundial

Además de la racha de partidos consecutivos, Messi aprovechó el duelo contra Jordania para ampliar su condición de goleador histórico en Copas del Mundo, sumando cifras que lo colocan aún más arriba en la tabla de máximos artilleros del torneo.

Con ello, el delantero suma hoy 19 tantos en la historia de los Mundiales, con la estrella francesa, Kylian Mbappé, siguiéndolo con 16 goles tras igualar la marca de Miroslav Klose.

La felicitación de Infantino marca un reconocimiento institucional a un logro que redefine el significado de seguir vigente en el mayor escenario del fútbol, con un capitán que sigue entre los más grandes del deporte. El Mundial 2026, hasta ahora, lo encuentra no solo como protagonista de su selección, sino como autor de récords que quedarán en los libros del fútbol.