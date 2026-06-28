Mundial 2026: Gianni Infantino felicita a Lionel Messi tras lograr nuevo récord en duelo frente a Jordania

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 28/06/2026
El partido entre Argentina y Jordania dejó una nueva página en la historia de los Mundiales: más allá del resultado, lo que acaparó la atención fue la continuidad goleadora de Lionel Messi, que volvió a marcar y con ello alcanzó un registro sin precedentes en la Copa del Mundo.
La actuación del capitán albiceleste no solo provocó la euforia de los hinchas, sino que mereció el reconocimiento público del máximo dirigente del fútbol mundial, en un gesto que subraya la magnitud del logro.
Infantino destaca nuevo hito mundialista
Tras el encuentro, Gianni Infantino utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de felicitación a Messi por el nuevo récord alcanzado: convertirse en el primer jugador en la historia en anotar en siete partidos consecutivos de la Copa Mundial de la FIFA.
En su publicación, el presidente de la FIFA destacó el rendimiento sostenido del argentino a lo largo del torneo y le deseó suerte para las fases de eliminación, subrayando que su racha constituye un hito único en la historia del certamen.
Cómo se construyó la racha
La seguidilla de goles que desembocó en este récord no nació en 2026, sino que se apoya en la continuidad del rendimiento de Messi desde la edición anterior. La racha incluye anotaciones en partidos clave de Qatar 2022 y se extendió con los tres encuentros disputados en la fase de grupos de 2026, completando así siete compromisos consecutivos con gol.
- Mundial 2022 | Rivales: Australia, Países Bajos, Croacia y Francia
- Mundial 2026 | Rivales: Argelia, Austria y Jordania
Cabe señalar que antes que Messi, el récord de más partidos consecutivos anotando en la Copa del Mundo pertenecía al francés Just Fontaine (1958) y al brasileño Jairzinho (1970), quienes lograron anotar en seis partidos seguidos.
Ampliación de su legado como goleador mundial
Además de la racha de partidos consecutivos, Messi aprovechó el duelo contra Jordania para ampliar su condición de goleador histórico en Copas del Mundo, sumando cifras que lo colocan aún más arriba en la tabla de máximos artilleros del torneo.
Con ello, el delantero suma hoy 19 tantos en la historia de los Mundiales, con la estrella francesa, Kylian Mbappé, siguiéndolo con 16 goles tras igualar la marca de Miroslav Klose.
La felicitación de Infantino marca un reconocimiento institucional a un logro que redefine el significado de seguir vigente en el mayor escenario del fútbol, con un capitán que sigue entre los más grandes del deporte. El Mundial 2026, hasta ahora, lo encuentra no solo como protagonista de su selección, sino como autor de récords que quedarán en los libros del fútbol.