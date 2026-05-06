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Viene en buen momento

DT de Deportivo Garcilaso pide a Mano Menezes convocar a Beto da Silva a la selección: "La cosa viene bien"

Sebastián Domínguez, entrenador de Deportivo Garcilaso, envió un mensaje a Mano Menezes para que considere a Beto da Silva en la próxima convocatoria a la Selección Peruana de cara a los amistosos ante Haití y España.

DT de Garcilaso pide convocatoria de Beto da Silva a Perú.
DT de Garcilaso pide convocatoria de Beto da Silva a Perú. (Exitosa)

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 06/05/2026

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En las últimas horas, las redes sociales de la Selección Peruana confirmaron la fecha y hora de los próximo amistosos internacionales que se disputarán en el mes de junio. Y semanas antes de que se realice la convocatoria para este encuentro, ya se viene haciendo pedidos públicos para que Mano Menezes tome en cuenta a uno de los jugadores más destacados del Torneo Apertura.

DT de Garcilaso pide convocatoria de Beto de Silva

Sebastián Domínguez, entrenador de Deportivo Garcilaso, dio a conocer su deseo de que su dirigido, Beto de Silva, pueda ser considerado en el próximo llamado de la Bicolor debido al buen momento que atraviesa en la Liga 1 siendo clave en el triunfo ante Chankas CYC.

En diálogo con el programa de YouTube, Nada Que No Sepa, el estratega argentino aseguró que desde su llegada al equipo cusqueño se percató de las condiciones físicas y tácticas del delantero nacional por lo que se comprometió a que pueda volver a la Selección Peruana tal como lo hizo en el arranque del proceso encabezado por Ricardo Gareca.

"Mi compromiso con él como entrenador en lo individual y se lo dije, es que él vuelva a la selección. Le dije que voy a hacer todo lo posible y lo que esté a mi alcance para que pueda demostrar que es un jugador de selección vigente. Y en ese camino estamos hoy. La cosa viene bien", indicó.

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Busca que mantenga su regularidad

En esa misma línea, Domínguez aseguró que es probable que el exjugador de Sporting Cristal y Alianza Lima tengan malos partidos debido al buen nivel mostrado en estos partidos del Torneo Apertura.

Sin embargo, el técnico aseguro que Mano Menezes resaltará la seguridad del atacante para que finalmente se convenza de volver a darle una oportunidad en el equipo de todos.

"Seguramente de acá al final del campeonato en algún momento haya algún partido tal vez que baje un poco porque es normal y porque viene en un nivel muy alto, pero yo creo que el nuevo técnico de la selección peruana sabe las condiciones de Beto, y lo que está mirando, más que nada, es la intermitencia. Si él nota que eso se equilibra, no tengo duda que Beto vuelve a la selección", añadió.

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De esta manera, Sebastián Domínguez, entrenador de Deportivo Garcilaso, hizo un llamado a Mano Menezes para que Beto da Silva vuelva a ser convocado a la Selección Peruana.

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