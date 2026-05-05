Selección peruana confirmó rivales para los amistosos de la próxima fecha ante Haití y España

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana confirmó sus próximos desafíos internacionales para la fecha FIFA de junio. El equipo dirigido por Mano Menezes enfrentará a Haití y España en Estados Unidos y México. Estos encuentros buscan consolidar el funcionamiento colectivo previo a las competencias oficiales del año 2026.

Sedes y logística de la gira

Su primer encuentro será ante Haití el 5 de junio en la ciudad de Miami. Este compromiso permitirá al técnico evaluar variantes tácticas en un escenario familiar para el grupo. La intención es mantener el ritmo competitivo contra rivales que también participarán en el próximo mundial.

El duelo contra España en Puebla representa el reto más exigente de la gira. Programado para el 8 de junio, este partido servirá para medir el nivel real de la Bicolor ante una potencia. Se espera que el Estadio Cuauhtémoc reciba una gran cantidad de hinchas.

Estos enfrentamientos impulsan al equipo a seguir compitiendo al máximo nivel. La logística ya está coordinada para que la delegación viaje con antelación a Norteamérica. Los estadios elegidos garantizan condiciones óptimas para el fútbol.

La planificación de Mano Menezes incluye entrenamientos específicos en las sedes de los partidos. El estratega brasileño busca aprovechar cada minuto para fortalecer la idea de juego. El historial previo ante ambos países muestra resultados diversos que sirven como referencia estadística para el comando técnico.

Expectativa por los nuevos convocados

La convocatoria oficial se publicará probablemente entre el 25 y el 31 de mayo. Menezes suele anunciar a sus elegidos dos semanas antes del inicio de la concentración. Existe gran expectativa por posibles retornos o nuevas inclusiones de jugadores que destacan en el torneo local actual.

Perú registra tres antecedentes contra España, todos con resultados adversos hasta la fecha. Sin embargo, el presente del equipo genera optimismo entre los aficionados nacionales. La preparación física será fundamental para resistir la intensidad que proponen los equipos europeos en el campo de juego nacional.

Frente al combinado de Haití, el saldo es favorable con dos victorias y un empate histórico. Este partido en Miami será clave para probar la eficacia ofensiva de los delanteros. La selección peruana busca llegar con confianza plena al partido contra el equipo español en México.

El cierre de la preparación en junio definirá la base del equipo para el futuro cercano. Los amistosos internacionales contra España y Haití bajo el mando de Mano Menezes durante la fecha FIFA de junio serán determinantes. La afición espera ver un crecimiento futbolístico constante y sólido.