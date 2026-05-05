Champions League: Arsenal derrota al Atlético de Madrid y regresa a una final después de veinte años

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Arsenal volvió a escribir historia en Europa. Con un triunfo por 1-0 frente al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium, los 'Gunners' se clasificaron a la final de la Champions League 2026, rompiendo una larguísima espera de dos décadas.

El gol de Bukayo Saka al minuto 44' fue suficiente para sellar el pase, en un partido donde los londinenses mostraron solidez y control frente a un rival que buscó la remontada hasta el último minuto.

Un regreso histórico

La última vez que el Arsenal disputó una final de Champions fue en la temporada 2005-06, cuando cayó 2-1 ante el Barcelona en el Stade de France. En aquella ocasión, Sol Campbell adelantó a los ingleses, pero Samuel Eto'o y Juliano Belletti dieron vuelta el marcador para los catalanes.

Desde entonces, los Gunners habían vivido campañas europeas con altibajos, sin poder repetir la hazaña de llegar al partido decisivo. El pase actual representa un renacer bajo la gestión de Arteta, quien ha consolidado un equipo joven y competitivo.

A goal to the good in N5 as we hit the halfway stage.



Let's keep upping the ante, Gunners ✊ pic.twitter.com/7SepsLmGya — Arsenal (@Arsenal) May 5, 2026

El partido en detalle

El conjunto de Mikel Arteta dominó la posesión y supo manejar los tiempos. El Atlético reclamó un penalti sobre Antoine Griezmann, pero el VAR desestimó la jugada. La defensa inglesa resistió los embates y el arquero Kepa Arrizabalaga respondió en los momentos clave. Con este resultado, el global quedó 2-1 a favor del Arsenal, que celebró con su afición un regreso largamente esperado.

Hay gol del Arsenal. (Lo único interesante del 1T)



Es la semifinal más fría en la historia de la Champions. 💀🥶 pic.twitter.com/DPh73oEjtf — Peseteiro (@jpeseteiroDT) May 5, 2026

Próximo rival

El Arsenal ahora espera al ganador de la otra semifinal entre Paris Saint-Germain (PSG) y Bayern Múnich, que se definirá en el Allianz Arena este miércoles 06 de mayo. El PSG llega con ventaja tras imponerse 5-4 en la ida, pero el Bayern confía en su fortaleza como local.

La final de la Champions se disputará el próximo sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, a las 11:00 a.m., un escenario que promete un duelo de altísimo nivel.

El regreso del Arsenal a una final de Champions después de 20 años es un hito que emociona a sus seguidores y marca un nuevo capítulo en la historia del club. Con la Premier League también en disputa, los Gunners podrían coronar una temporada inolvidable.

El rival aún está por definirse, pero lo cierto es que el los 'Gunners' ya aseguraron su lugar en la élite europea, con la oportunidad de levantar la "Orejona" por primera vez en su historia.