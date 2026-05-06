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The Boys: Prime Video sorprende a fans tras anunciar que el episodio final de la aclamada serie se verá en cines

Horas antes del estreno del capítulo 6 de la temporada final de The Boys, Amazon Prime Video dio a conocer que el esperado desenlace de su show más exitoso podrá verse en pantalla grande. ¿Se verá en Perú?

Episodio final de The Boys podrá verse en cines horas antes de su estreno.
Episodio final de The Boys podrá verse en cines horas antes de su estreno. (Amazon)

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 06/05/2026

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Han pasado 6 años desde el estreno de The Boys a través de la pantalla de Amazon Prime Video y hoy quedan pocas semanas para atestiguar su esperado desenlace. La serie cuenta la historia de William Butcher, Huguie, Starlight y el resto de los muchachos quienes buscan acabar con todos los superhéroes de su universo, especialmente del antagonista, Homelander.

Capítulo final de The Boys llegará a los cines

Por estos días, el show basado en el comic del mismo nombre creado por Eric Kripke, viene transmitiendo sus episodios finales manteniendo en vilo a miles de fanáticos en todo el mundo. Y para mayor emoción de los seguidores, Prime Video acaba de hacer un anuncio que ya se venía especulando desde hace varias semanas

A través de un breve comunicado en sus redes sociales, la plataforma dio a conocer que el episodio final, programado para el próximo 20 de mayo, podrá verse en los cines de Estados Unidos horas antes de su estreno. Según indicaron, la noche del 19 de mayo el desenlace de The Boys se verá primero en pantallas grandes antes de que esté disponible en Prime Video desde las 00:00 horas del 20. 

"En dos semanas, nos vamos con un estruendo. Literalmente, porque podrías vibrar viendo el final de la serie en 4DX. Consigue un asiento con la compra de un vale de concesiones, que sirve para dulces o refrescos el día de la función. ¡Nos vemos el 19 de mayo a las 9:30 p.m.!", indicaron.

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Lamentablemente, el anuncio aplica para cine de Estados Unidos sin dar mayores detalles de otros países del mundo. De momento, ninguna cadena de cines en nuestro país se ha pronunciado respecto a este esperado estreno.

Temporada final genera controversia

A falta de dos capítulos para el final del show, los fanáticos de todo el mundo han emitido opiniones en contra sobre lo que viene siendo su última temporada. Los muchachos buscan a como de lugar el V1 para así acabar con la vida de Homelander quien ahora es ayudado por Soldier Boy.

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Es importante precisar que la serie es protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit y Cameron Crovetti.

En resumen, Amazon Prime Video anunció que el último episodio de la temporada final de The Boys podrá verse en los cines de Estados Unidos el 19 de mayo, un día antes de su esperado estreno.

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