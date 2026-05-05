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Facundo Morando revela su próximo destino tras el tricampeonato con Alianza Lima en la Liga de Vóley

El entrenador argentino confirmó su salida del club blanquiazul, agradeciendo a la institución y a la hinchada, adelantando que buscará nuevos retos profesionales fuera del Perú desde la próxima temporada.

El técnico se despide de la blanquiazul y confirma oferta en el exterior.
El técnico se despide de la blanquiazul y confirma oferta en el exterior. (Composición Exitosa)

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 05/05/2026

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El ciclo de Facundo Morando en Alianza Lima llegó a su fin. Tras conquistar el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley Femenino, el técnico argentino confirmó en entrevista con la periodista deportiva Gianina González lo que anticipaban muchos medios y parte del propio equipo, que no continuará al frente del cuadro blanquiazul en la temporada 2026/27.

Durante una entrevista para la periodista deportiva Gianina González, Morando expresó su gratitud hacia el club y la hinchada, asegurando que siempre estará dispuesto a colaborar con la institución, mostrando que seguirá manteniendo un vínculo muy estrecho con el club y sus jugadoras.

"Lamentablemente, el año que viene ya no voy a estar para el club, pero siempre estaré a disposición para lo que se necesiten. Me hicieron muy feliz y ojalá haya una segunda vuelta".

Nuevo destino: ¿Confirma ir a Brasil?

A raíz de diversas especulaciones, e incluso confirmaciones que adelantaban su destino, el técnico fue consultado sobre si acaso llegaría a dirigir al Fluminense de Brasil. Sin embargo, este respondió que aún no tiene una decisión tomada, pues existen otras ofertas en evaluación.

La comunicadora le preguntó si esas propuestas provenían de Europa, a lo que el técnico confirmó que sí, aunque aclaró que "todavía no hay nada cerrado".

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Próxima meta: La selección

Más allá de las opciones internacionales, Morando adelantó que su objetivo principal es regresar a su país natal, Argentina, y apuntar a dirigir la selección nacional de vóley en el futuro.

Las declaraciones del entrenador ponen en entredicho lo adelantado por medios brasileños, que daban por prácticamente confirmada su llegada al Fluminense. La existencia de ofertas desde Europa abre un nuevo escenario y deja abierta la posibilidad de que Morando priorice un proyecto distinto al brasileño, en línea con sus aspiraciones de regresar a Argentina.

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Perfecto, para enriquecer la nota sobre Facundo Morando y darle más cuerpo, aquí te propongo dos subtemas adicionales centrados en el partido y el triunfo de Alianza Lima en la final de la Liga Peruana de Vóley Femenino:

El partido decisivo ante San Martín

La final entre Alianza Lima y la Universidad de San Martín se definió en un dramático quinto set, con marcador 15-13 a favor de las blanquiazules. El encuentro estuvo marcado por la intensidad y la alternancia en el dominio: Alianza se llevó el primer set, San Martín reaccionó en el segundo y tercero, y el cuadro íntimo igualó en el cuarto para forzar el desempate.

En el último parcial, los bloqueos de Yllescas y la potencia ofensiva de las atacantes aliancistas fueron determinantes para sellar el tricampeonato.

La salida de Facundo Morando marca el cierre de un ciclo exitoso en Alianza Lima, donde consolidó un tricampeonato histórico. Aunque su futuro inmediato aún no está definido, las opciones en Brasil y Europa, junto con su deseo de volver a Argentina, configuran un abanico de posibilidades que reflejan el crecimiento de su carrera.

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