Amigo de Milett Figueroa da CON PALO a Marcelo Tinelli: "Si vas a hacer las pend***, hazlas bien"

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El romance entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, que durante meses fue uno de los más mediáticos de la farándula latinoamericana, atraviesa su momento más crítico. Tras confirmarse el fin de su relación, nuevas revelaciones apuntan a que la modelo peruana no estaría pasando por un buen momento y habría decidido dar un paso definitivo para alejarse por completo.

De acuerdo con declaraciones de su círculo cercano, la actriz estaría profundamente afectada por lo ocurrido. Giancarlo Cossio, amigo y manager de la modelo aseguró que la situación la ha golpeado emocionalmente,

Cabe recordar que el romance entre la peruana y el argentino duró dos años. Fue la propia Milett quien anunció la ruptura ante las cámaras de "Amor y fuego", luego de varias semanas de rumores. Por su parte, el famoso presentador también se pronunció y afirmó que la separación se dio en buenos términos a finales de marzo.

Giancarlo le pide a Tinelli que le devuelva sus cosas a Milett

Según Giancarlo Cossio, amigo cercano y mánager de Milett, aseguró que la situación no ha sido sencilla para ella y que enfrenta un periodo complejo tras la separación. En el podcast "XNo Decirlo", el también representante indicó que la actriz se encuentra afectada por lo ocurrido y que el impacto ha sido evidente en su entorno más íntimo.

"Milett ahorita está viviendo su velorio, nada más y yo la dejo. Su luto, obviamente decepcionada de un hombre... Me tengo que amarrar la lengua", expresó.

Giancarlo Cossio no solo habló sobre el estado emocional de la actriz, sino que también reveló decisiones que marcarían un cierre definitivo en esta etapa. Luego, cuando Giancarlo y sus compañeros hablaban sobre ropa de invierno en su podcast, el conductor cambió de semblante y se dirigió directamente a Marcelo Tinelli para exigirle que le devuelva las cosas de Milett Figueroa.

"Escúchame Marcelo Tinelli. Puedes mandarle sus cositas a mi amiga porque ha dejado todo en tu casa. Así como la payasa esa que entró (Rossana Almeyda), sabía que Milett estaba allí. Así que puedes mandárselo", expresó en vivo Cossio.

Amigo de Milett arremete contra Tinelli

Cossio, el amigo íntimo de la modelo, rompió el silencio con frases fulminantes hacia el conductor argentino, cuestionando duramente su falta de respaldo ante los ataques mediáticos.

"Si vas a hacer las pend***, hazlas bien... Es tan bajo lo que estás haciendo, Marcelo... ¿Por qué no sale y para el coche? No entiendo", manifestó.

Dejando entrever que la supuesta armonía en redes sociales sería solo una fachada por compromisos contractuales con el reality de la familia en Amazon.

Sin embargo, el golpe final llegó con una revelación que sepulta cualquier rumor de reconciliación, Milett habría tomado la determinación de cambiar de número telefónico para cortar todo vínculo. Según Cossio, la posibilidad de un retorno es nula, marcando así un cierre definitivo y radical en esta historia que ha paralizado a la opinión pública internacional.

"¿Tú crees que va a volver?) Jamás. No sé ya Milett ha cambiado de número, con eso te digo todo...", afirmó.

Ni Milett Figueroa ni Marcelo Tinelli han revelado la razón exacta del fin de su relación. Sin embargo, la prensa argentina afirmó que su romance estaba ligado al reality 'Los Tinelli', emitido por la plataforma de streaming Amazon Prime, la cual les habría pedido continuar con la relación por el bienestar de la producción.