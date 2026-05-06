¡Limaron asperezas! Neymar y Robinho Jr. hacen las paces tras pelea en entrenamiento de Santos

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El futbol de Brasil estuvo en el ojo del huracán en los últimos días, luego que se diera a conocer que Neymar agrediera a Robinho Jr en un entrenamiento del Santos, algo que provocó que el joven jugador incluso interpusiera una denuncia en contra del '10' y que dio de que hablar a nivel mundial.

Limaron asperezas tras fuete pelea

En primer lugar hay que señalar que ambos jugadores confirmaron que ya dieron la vuelta a la página y dieron detalles de lo sucedido tras el partido ante la Recoleta por la Copa Sudamericana, en el que los dos indicaron que ya todo está superado, aceptando cada uno su error.

"Fue un malentendido, una reacción exagerada de mi parte. Lo importante es que lo hablamos y lo solucionamos como equipo", dijo Neymar, quien afirmó que siente un gran cariño por el juvenil, tomando en cuenta que lo conoce desde niño y que es hijo de su ídolo, Robinho.

Por su parte, el futbolista de 18 años refirió que le dolió la reacción de 'Ney', debido a la gran amistad que hay con él y sus familias, pero ya todo quedó atrás por lo que han vuelto a reafirmar su amistad.

"Me dolió por lo que representa para mí, pero también supe reconocer su actitud para arreglar las cosas. Las disculpas están aceptadas", expresó el hijo del exfutbolista Robinho.

En ese sentido, añadió que la denuncia que interpuso contra la figura brasileña "fue un momento de enojo" tanto de él como de sus representantes, por lo que consideró que "fue más un sentimiento que un pensamiento". Además, afirmó que "tampoco era para que saliera en los medios" ni para que generara la repercusión que tuvo que en su opinión fue "innecesaria y mala para ambos".

🇧🇷🚨NEYMAR SE DISCULPÓ PÚBLICAMENTE CON ROBINHO JR: El astro brasileño habló sobre el cachetazo que le pegó al hijo de Robinho en un entrenamiento.



‼️"Fue un malentendido que tuvimos en el entrenamiento, fue una reacción mía y terminé pasándome de la raya". pic.twitter.com/2x5yvSN7oC — Derechazo (@derechazoar) May 6, 2026

Neymar se pelea con el hijo de Robinho Jr.

En esta semana, trascendió que en un medio de un entrenamiento de Santos para aquellos jugadores que no disputaron un partido ante Palmeiras, hubo una gresca entre Neymar y Robinho Jr, hijo del exfutbolista del Real Madrid.

De acuerdo al medio local Globoesporte, un regate del joven jugador de 18 años habría sido el detonante para que 'Ney' se moleste debido a que sintió que le estaba faltando el respeto por lo que le hizo una duran entrada a Robinho Jr. provocando una trifulca en la que hubo "empujones y forcejeos".

Luego de días de tensión tras conocer que Neymar y Robinho Jr. habían protagonizado una fuerte pelea durante los entrenamientos del equipo brasileño Santos, el '10' explicó que se trató de un malentendido y reveló que lo hablaron para finalmente solucionarlo como equipo.