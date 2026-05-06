Partidos de hoy, miércoles 6 de mayo del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este miércoles 6 de mayo contará con mucho fútbol programado para ver en todo el mundo por lo que aquí te traemos la guía completa de PARTIDOS DE HOY. En la Champions League, Bayern Múnich y PSG definirán al rival del Arsenal en un choque que promete goles. Por otro lado, Cusco FC va en busca de su primera victoria en la Copa Libertadores al recibir a Estudiantes de La Plata en el Garcilaso de la Vega.

Duelo que promete goles

Luego de los nueve tantos que hubo en el duelo de ida, ahora los alemanes recibirán a los parisinos en el Allianz Arena con la única consigna de sacar un boleto a la gran final de la Copa de Campeones. Además, de pasar de ronda se convertiría en el segundo club con más finales, 12 en total, solo por detrás del Real Madrid.

Bayern Múnich y PSG buscan llegar a la final de la Champions League.

El 5-4 a favor del PSG no fue casualidad ya que tanto Bayern Múnich como los franceses son los dos equipos más goleadores de la actual edición de la Champions League con 43 y 42, respectivamente. Además, los alemanes cuentan con una ventaja histórica en series contra equipos de Francia la haber ganado cinco de siete en toda su historia.

Volviendo a Sudamérica, especialmente a la capital arqueológica del Perú, Cusco FC busca sumar sus primeros puntos en la Copa Libertadores al recibir a Estudiantes de La Plata. Los argentinos también quieren consolidar su boleto a los octavos de final, pero la altura del Garcilaso de la Vega podría jugarles una mala pasada.

Cusco FC va en busca de su primer triunfo en la Copa Libertadores ante Estudiantes

En la ida, la victoria se quedó para los platenses a pesar de la buena actuación del elenco peruano. Eso sí, esta es la última chance que tienen para seguir aspirando a la opción de un boleto a la Copa Sudamericana.

Champions League

Bayern Múnich vs. PSG | 2:00 p. m. | Disney+, ESPN

Copa Libertadores

Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN

La Guaira vs. Bolívar | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN 5

Santa Fe vs. Corinthians | 7:30 p. m. | Disney+, ESPN

Independiente Rivadavia vs. Fluminense | 7:30 p. m. | Disney+, ESPN 6

Deportes Tolima vs. Nacional | 9:00 p.m. | Disney+, ESPN 2

Universidad Católica vs. Cruzeiro | 9:00 p.m. | Disney+, ESPN 5

Copa Sudamericana

Alianza Atlético vs. América de Cali | 9:00 p. m. | DSports, DGO

De esta manera, este miércoles 6 de mayo te dejamos la guía completa de partidos de hoy.